Nueva regulación ayudará a inmigrantes que buscan empleos en California: ya no es necesario tener licencia de conducir

La Ley SB 1100 que aprobó el gobernador de California Gavin Nwsom, ayudará a muchos migrantes a encontrar empleo en Estados Unidos con mayor facilidad.

Esta ley, busca disminuir las barreras laborales y promover la inclusión en el ámbito laboral dejando que más personas puedan acceder a una mayor oportunidad de empleos.

¿Cómo beneficia la ley SB 1100 a los migrantes en California?

La ley SB 1100, introduce una serie de cambios en las regulaciones laborales del estado, con el objetivo de eliminar la licencia de conducir como requisito indispensable, así como para acceder a determinados puestos de trabajo.

Las autoridades crearon esta ley para que los empleadores consideren más los diversos medios de transporte que los empleados pueden utilizar, en lugar de exigir la licencia de conducir en California como requisito obligatorio o condición para obtener un empleo.

Los empleadores, ya no pueden exigir que los solicitantes de empleo tengan una licencia de conducir, salvo que la conducción sea una función esencial para el puesto.

Al mismo tiempo, la ley SB 1100 indica que deben evaluar si es necesario que el empleado conduzca como parte de sus responsabilidades laborales, y si no es un requisito crucial, el empleador no podrá rechazar a un candidato por no contar con una licencia de conducir.

De esta manera, la ley SB 1100 busca que no exista discriminación en el entorno laboral.

Las personas beneficiadas por esta ley son:

Personas con discapacidad

Personas que dependen del transporte público o de otros medios de transporte alternativo por razones económicas o sostenibilidad

Trabajadores con dificultades económicas

Comunidades marginadas o bajos ingresos

Si el empleador insiste en que este requisito es necesario, los solicitantes pueden presentar su queja ante el Departamento de Derechos Civiles de California (CRD).

Los empleadores podrían enfrentarse a sanciones por no cumplir con las nuevas normativas que buscan proteger a los trabajadores y garantizar la igualdad de oportunidades.

