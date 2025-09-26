"Pena capital para la capital": Trump reactiva la pena de muerte en una ciudad clave de EEUU

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado una orden ejecutiva para que se solicite la pena de muerte en Washington DC en todos los casos que cumplan con los criterios indicados.

Esta disposición apunta a intervenir en la capital bajo el argumento de enfrentar un incremento en la criminalidad. La información fue obtenida del portal web de EFE.

Con esta decisión, el Gobierno federal busca reimplantar una sanción que en la capital había sido eliminada hace más de cuatro décadas.

La orden indica que la Fiscal General del Distrito de Columbia deberá solicitar la pena capital en todos los procesos judiciales en los que se identifiquen los “factores aplicables”.

Detalles de la orden ejecutiva

El memorando también subraya la prioridad que debe darse a la implementación de la pena de muerte, debido a lo que se describe como amenazas a la seguridad pública.

Esta acción se enmarca en una estrategia más amplia que contempla el control federal sobre la seguridad en la capital.

El Gobierno federal tomó el control de la policía metropolitana de Washington DC desde el 11 de agosto, desplegando miles de miembros de la Guardia Nacional y agentes de agencias federales en la ciudad.

Trump ha utilizado la escalada de violencia en varias ciudades para justificar la intervención federal, incluyendo otras como Chicago y Los Ángeles, donde ha planteado una mayor influencia sobre las fuerzas locales.

La orden ejecutiva se dio a conocer en Washington DC, donde la pena de muerte fue abolida en 1981, marcando un cambio significativo en las políticas judiciales de la ciudad.

