Residentes del sur de Los Ángeles muestran desprecio al ICE: manifestantes se solidarizan con inmigrantes

En una vibrante protesta, decenas de residentes del Sur-Centro de Los Ángeles alzaron la voz contra las agresivas redadas lideradas por ICE.

Bajo letreros como “ICE fuera del Sur Centro” y “Reclaim Our Streets”, manifestantes reclamaron el fin de lo que describen como una política de terror que desestabiliza a las comunidades de color de la ciudad, de acuerdo a lo apuntado por La Opinión.

¿Cuáles organizaciones dijeron presente?

Organizaciones latinas y afroamericanas, incluyendo Conceptos Estratégicos en la Organización y la Educación Política (SCOPE), se solidarizaron con los inmigrantes afectados. Gloria Medina, directora ejecutiva de SCOPE, declaró que seguirán siendo una plataforma para que estas comunidades logren hacer oír su voz.

Durante la manifestación, que inició en la Avenida Florence Oeste y culminó en Normandie, los asistentes exhibieron mensajes como “Not in Our City. ICE Out of California” y “Reclaim Our Streets”. Con estas consignas, exigieron que cesen las operaciones que consideran arbitrarias y violentas.

¿Hay demandas activas?

Las operaciones de ICE se encuentran temporalmente paralizadas tras la presentación de una demanda colectiva ante un tribunal federal. El panel del Noveno Circuito de Apelaciones en San Francisco estaba analizando una apelación de la administración Trump para revocar una orden que prohibía estas redadas, aunque aún no emitió un fallo definitivo.

La demanda fue presentada el 2 de julio por trabajadores, defensores comunitarios y residentes del Sur de California. Alegan que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha implementado un programa de detenciones arbitrarias que viola derechos humanos fundamentales.

¿Cuáles son las exigencias?

Los manifestantes y organizaciones exigen el cese inmediato de las redadas y el retiro de ICE del Sur-Centro de Los Ángeles. También piden que se respete el derecho constitucional a un debido proceso y a la legal representación, denunciando que las acciones federales han sembrado miedo y desconfianza comunitaria.

Estos eventos reflejan la creciente tensión en zonas tradicionalmente inmigrantes, donde la consolidación de una movilización conjunta entre latinos y afroamericanos busca proteger la convivencia pacífica y los derechos civiles.

