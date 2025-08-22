San Diego abre sus calles a ciclistas: así será la ruta de 25 millas de Bike the Bay

Suscríbete a nuestros canales

El esperado regreso del paseo anual de ciclistas sobre el puente de Coronado ya tiene fecha confirmada: este 24 de agosto se celebrará la edición número 18 de “Bike the Bay”, una tradición veraniega que reúne a miles de participantes en el condado de San Diego.

El recorrido cubrirá 25 millas —más de 40 kilómetros— atravesando cinco ciudades frente a la bahía, con un atractivo especial: la oportunidad única de pedalear sobre el puente de Coronado, cerrado al tránsito de bicicletas durante todo el año, salvo en esta ocasión, reseña El Imparcial.

El evento está diseñado para toda la familia, con dos horarios de salida: 7:00 a.m. y 8:00 a.m., lo que permite que ciclistas de diferentes niveles puedan sumarse a la experiencia.

Una ruta familiar con causa

La directora ejecutiva de la Coalición de Bicicletas del Condado de San Diego, Chloé Lauer, destacó que más allá del recorrido, la jornada busca “celebrar la alegría de andar en bicicleta en San Diego y apoyar calles más seguras para todos durante todo el año”.

Desde 2007, “Bike the Bay” funciona como un evento de recaudación de fondos destinado a programas de educación y activismo pro-ciclismo, promovidos por la coalición.

Su fundador, Andy Hanshaw, señaló que el paseo se ha consolidado como una gran tradición del verano californiano, al tiempo que fortalece el apoyo a la comunidad ciclista de la región.

Festival, bicis eléctricas y diversión

Los organizadores confirmaron que este año podrán participar ciclistas con bicicletas eléctricas de tipo 1 y 2, lo que amplía las posibilidades de asistencia.

Además, el registro incluye acceso a un festival comunitario al final del recorrido, con puestos de comida, música y actividades recreativas, así como la oportunidad de capturar fotos desde puntos únicos del puente y la bahía.

Los interesados en conocer más detalles o inscribirse pueden hacerlo a través del portal oficial del evento bikethebay.net o en la página de la Coalición de Bicicletas del Condado de San Diego sdbikecoalition.org

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube