Tres veces el límite de alcohol y un celular: la negligencia fatal en California que terminó en asesinato de segundo grado

Suscríbete a nuestros canales

Un veredicto de culpabilidad ha cerrado uno de los casos más desgarradores en la historia reciente de Turlock, California.

Kelle Anne Brassart, de 45 años, fue condenada por asesinato en segundo grado tras la muerte de su hija de 2 años, quien se ahogó en la piscina familiar mientras la mujer se encontraba en un estado de ebriedad severa.

Las pruebas presentadas durante el juicio revelaron una negligencia que los fiscales calificaron de "imprudente e indiferente hacia la vida humana".

Aplicaciones de citas y alcohol: 45 minutos de abandono

El 12 de septiembre, la tragedia golpeó el hogar de la pequeña Daniellé Pires. Mientras la niña de dos años vagaba sin supervisión cerca del agua, su madre se encontraba dentro de la casa consumiendo licor y entablando conversaciones con hombres a través de aplicaciones de citas.

Los hallazgos de la fiscalía son contundentes:

Ebriedad extrema: Una prueba de sangre reveló que Brassart tenía un nivel de alcohol de 0.246% , más de tres veces el límite legal permitido.

Distracción fatal: La mujer pasó aproximadamente 45 minutos centrada en su teléfono mientras su hija caía a la piscina.

Omisión de auxilio: Tras llamar al 911, Brassart permaneció dentro de la vivienda y, según el fiscal Jeff Laugero, "nunca intentó rescatar a Daniellé".

Una red de mentiras desmentida por videos

Durante la investigación, Brassart intentó justificar su falta de acción alegando una lesión en la pierna que supuestamente la obligaba a usar silla de ruedas.

Sin embargo, el equipo legal del condado de Stanislaus destruyó esta coartada con pruebas de video.

Las imágenes de vigilancia mostraron a la acusada caminando, de pie e incluso conduciendo y asistiendo a citas para hacerse la manicura días antes del incidente.

"Ella sabía el peligro y no le importó; su único deseo era ser egoísta y emborracharse", declaró la fiscal adjunta Sara Sousa.

Un historial de negligencia

Este no era el primer incidente de Brassart con la justicia. En el momento del ahogamiento, la mujer se encontraba bajo libertad condicional por abuso infantil relacionado con un caso previo donde otro menor bajo su cuidado terminó hospitalizado por ingerir medicamentos.

Además, ignoró una orden judicial que la obligaba a asistir a reuniones de Alcohólicos Anónimos y una petición directa del padre de la niña para que no bebiera mientras la cuidaba.

Sentencia inminente

Kelle Anne Brassart conocerá su sentencia el próximo 5 de febrero de 2026. Tras ser declarada culpable de asesinato y poner en peligro a un menor, enfrenta una pena que oscila entre 15 años y cadena perpetua.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube