Disney suspende a trabajadores venezolanos con TPS: si no presentan residencia legal serán despedidos

El gigante del entretenimiento Walt Disney Co. informó a sus empleados en Florida que aquellos con TPS, incluyendo venezolanos, podrían perder su empleo si no presentan una autorización de trabajo válida antes del fin del período de licencia no remunerada que comenzó el 20 de mayo.

La empresa envió un correo interno donde explicó que los afectados han sido colocados en una licencia sin sueldo por 30 días, y advirtió que “aquellos que no puedan proporcionar una nueva autorización de trabajo válida al final de la licencia serán despedidos”, informó Bloomberg.

Un empleado venezolano, que trabaja para uno de los resorts de Disney y que solicitó mantener el anonimato, relató a Bloomberg que no pudo acceder a las instalaciones cuando se presentó a trabajar el martes 20 de mayo.

“Mientras resolvemos las complejidades de esta situación, hemos puesto a los empleados afectados en licencia con beneficios para asegurarnos de que no estén violando la ley”, afirmó Disney en su comunicado.

La semana pasada, los jueces extendieron una orden que impide al gobierno federal usar una ley en tiempo de guerra para deportar a unos 176 presuntos pandilleros venezolanos hacia El Salvador. Sin embargo, también permitieron al Departamento de Seguridad Nacional cancelar la prórroga del TPS otorgada por la administración Biden justo antes de dejar el cargo.

Este cambio afectará a más del 50% de los aproximadamente 600,000 venezolanos protegidos actualmente por el programa, aunque algunos seguirán gozando del beneficio hasta septiembre. Un juez federal en California, Ed Chen, tiene programada una audiencia la próxima semana para revisar un caso que desafía la terminación del TPS para Venezuela.