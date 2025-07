Migrantes relatan cómo es estar detenido en el centro Alligator Alcatraz: sin agua, con mosquitos y altas temperaturas

Suscríbete a nuestros canales

Una decena de migrantes detenidos en el recién inaugurado centro Alligator Alcatraz en Florida, denuncian condiciones inhumanas, incluyendo calor extremo, falta de agua y comida en mal estado.

Desde su apertura, el centro de detención Alligator Alcatraz, ubicado en medio de los Everglades de Florida, ha sido escenario de múltiples denuncias por parte de migrantes retenidos. Testigos, abogados y familiares aseguran que las condiciones dentro del complejo son insalubres y peligrosas, muy alejadas de los estándares internacionales para centros penitenciarios o de detención.

¿Qué dicen los migrantes sobre el trato en Alligator Alcatraz?

Vladimir Miranda, un migrante cubano con permiso temporal en EEUU, fue arrestado en Orlando y trasladado a esta instalación. Su pareja, Eveling Ortiz, afirmó a NBC 6 que "no ha podido bañarse, no puede usar bien el baño y no tiene acceso a abogado".

Acotó que "cuando fallan los generadores, se quedan sin electricidad, agua, teléfonos o aire acondicionado", enfrentando temperaturas cercanas a los 40 grados Celsius con un 90 % de humedad.

Leamsy "La Figura" Izquierdo, artista urbano cubano detenido en Miami la semana pasada, también denunció que lleva cuatro días sin bañarse y que las luces permanecen encendidas constantemente. Estas condiciones extremas afectan la salud física y mental de los migrantes.

Migrantes denuncian violaciones a derechos fundamentales

Abogados que representan a los detenidos describen la situación como “el trato de ratas en un experimento”. Entre las principales quejas están la comida podrida, baños desbordados de excrementos y una presencia constante de mosquitos. Además, señalan la confiscación de biblias y la prohibición de practicar la religión dentro del centro; organizaciones como World Relief alertaron sobre estas restricciones.

Gina Fraga, abogada defensora, relató que su cliente pasó cinco días sin agua y que para asearse usan "cubetas de Home Depot", mientras otros detenidos solo reciben un sándwich al día sin productos básicos como jabón o cepillos dentales. La atención médica es escasa e insuficiente para atender emergencias o necesidades básicas.

El complejo fue construido en apenas dos semanas sobre un antiguo aeródromo municipal en medio del humedal. La infraestructura precaria genera preocupación entre expertos y defensores de derechos humanos.

Aunque inicialmente se presupuestó en 450 millones de dólares, documentos filtrados por FEMA indican que el costo ya supera los 600 millones.

