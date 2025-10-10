Agenda de fin de semana: aprovecha el otoño con los mejores planes y atracciones gratuitas en Washington D.C.

Suscríbete a nuestros canales

El otoño ha cubierto a Washington D.C. de colores dorados y el clima fresco invita a la exploración. La capital de la nación ofrece una de sus mejores ventajas: una riqueza cultural e histórica que es completamente gratuita.

Si planea aprovechar este fin de semana del 10 al 12 de octubre, sin gastar en entradas, esta es la guía perfecta.

Viernes 10 de Octubre: día de museos

El clima en octubre es perfecto para pasar la tarde en el National Mall, que alberga los museos del Instituto Smithsonian, todos con entrada libre.

Mañana/Mediodía (10:00 AM - 1:00 PM) visita el Museo Nacional de Historia Natural: puedes ver el famoso diamante Hope y los vastos salones dedicados a la fauna y los fósiles.

visita el puedes ver el famoso diamante Hope y los vastos salones dedicados a la fauna y los fósiles. Tarde (2:00 PM - 5:00 PM) el legado del aire y el espacio: explora el Museo Nacional del Aire y el Espacio o el Museo Nacional de Historia Americana.

explora el o el Museo Nacional de Historia Americana. Noche recorrido nocturno por los monumentos: cuando cae la noche, los monumentos de D.C. se iluminan. Es el momento ideal para caminar desde el Monumento a Washington hasta el Monumento a Lincoln y el Monumento a Jefferson.

Sábado 11 de Octubre: exploración y naturaleza

Mañana (10:00 AM - 1:00 PM) paseo por el cementerio de Arlington: c ruza el río Potomac hacia el Cementerio Nacional de Arlington , donde puedes presenciar el solemne Cambio de Guardia en la Tumba del Soldado Desconocido. Es un lugar de gran significado histórico.

ruza el río Potomac hacia el , donde puedes presenciar el solemne en la Tumba del Soldado Desconocido. Es un lugar de gran significado histórico. Tarde (2:00 PM - 5:00 PM) descubre Georgetown: pasea por el histórico barrio de Georgetown . Aunque las tiendas y restaurantes son de pago, disfrutar de la arquitectura colonial, las coloridas casas y el C&O Canal es totalmente gratuito.

pasea por el histórico barrio de . Aunque las tiendas y restaurantes son de pago, disfrutar de la arquitectura colonial, las coloridas casas y el es totalmente gratuito. Extra (Al atardecer) vistas desde el Kennedy Center: sube a la terraza (rooftop) del Kennedy Center para obtener una vista panorámica de la ciudad, especialmente hermosa al atardecer.

Domingo 12 de Octubre: fiesta comunitaria y arte

El fin de semana cierra con un evento en el vibrante barrio de Union Market.

Mediodía (12:00 PM - 3:00 PM) explora la Galería Nacional de Arte: puedes admirar obras maestras de artistas internacionales, desde los grandes maestros europeos hasta el arte moderno.

puedes admirar obras maestras de artistas internacionales, desde los grandes maestros europeos hasta el arte moderno. Tarde (3:00 PM en adelante) Block Party: dirígete a la zona de Union Market. Aunque el evento de carreras de Go-Karts tiene costo, el ambiente general, la música y la block party (fiesta callejera) que celebra el aniversario de Songbyrd suelen ser gratuitos para el público. Es el lugar perfecto para ver a la gente y disfrutar del pulso de la ciudad.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube