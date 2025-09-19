El costo de vivir en Washington DC: cuánto se paga por el alquiler y dónde es más barato

Suscríbete a nuestros canales

Aquellas personas que planean mudarse o alquilar un nuevo apartamento en Washington D.C., Estados Unidos (EEUU), deben tener presente cómo se encuentran los costos para tomar una mejor decisión financiera a la hora de elegir.

Lo primero que debe saber es que Washington D.C. se encuentra de manera consistente entre las ciudades más caras para alquilar en el país.

Esto, junto a urbes como:

Nueva York, NY

San Francisco, CA

Los Ángeles, CA

Boston, MA

San José, CA

Seattle, WA

Esto se debe principalmente a que Washington D.C. tiene uno de los ingresos per cápita más altos de todo EEUU.

Esto, en parte, se debe a la gran cantidad de empleos gubernamentales, trabajos en el sector de defensa, consultoría y organizaciones sin fines de lucro, que generalmente ofrecen salarios altos.

A esto se le suma que el mercado laboral de la ciudad es muy estable y no es tan propenso a las fluctuaciones económicas como otras industrias.

Además, la ciudad tiene una alta demanda de vivienda, pero la oferta es limitada debido a las restricciones de zonificación, la altura máxima de los edificios y el espacio geográfico.

A continuación, presentamos en cuánto se encuentran los precios en la actualidad:

Costo de los alquileres de apartamentos en Washington

Según el reporte del sitio especializado Apartments.com los precios de alquiler varían según la ubicación, el tamaño y las características de la propiedad.

Este es el costo de los alquileres promedio mensuales según tipo de vivienda:

Apartamentos de 1 habitación: $2,320 por mes.​

Apartamentos de 2 habitaciones: $3,150 por mes.​

Apartamentos de 3 habitaciones: $4,009 por mes.​

El precio según otras plataformas populares de renta

Zumper:

- Apartamento de 1 habitación: El precio medio es de $2,280 al mes.

- Apartamento de 2 habitaciones: El precio medio es de $3,000 al mes.

- Apartamento de 3 habitaciones: El promedio es de $3,980 al mes.

Zumper señala una tendencia al alza en los precios con respecto a los meses de verano.

RentCafe:

- Apartamento de 1 habitación: El precio promedio es de $2,255 al mes.

- Apartamento de 2 habitaciones: El precio promedio es de $2,980 al mes.

- Apartamento de 3 habitaciones: El promedio es de $3,620 al mes.

¿Dónde es más económico y dónde es más costoso?

Según el análisis de la información de diferentes plataformas, estos son los barrios más accesibles y los más costosos:

Lugares en donde los alquileres son más elevados

Las zonas más exclusivas y costosas se ubican principalmente en el centro y el noroeste de la ciudad, cercanas a las instituciones políticas y financieras.

West End: Según RentCafe , este es el barrio más caro, con un alquiler promedio de $3,971 .

Según , este es el barrio más caro, con un alquiler promedio de . Penn Quarter: RentCafe lo ubica en el segundo lugar, con un promedio de $3,813 .

lo ubica en el segundo lugar, con un promedio de . Capitol Hill: RentCafe lo lista con un promedio de $3,120 , mientras que ApartmentAdvisor (otra plataforma) muestra que un apartamento de una habitación puede estar por encima de los $4,100 .

lo lista con un promedio de , mientras que (otra plataforma) muestra que un apartamento de una habitación puede estar por encima de los . U Street y Foggy Bottom: RentCafe indica que los alquileres en estas zonas son de alrededor de $3,000 y $2,654 respectivamente, aunque en algunos casos pueden ser mucho más altos. Por ejemplo, Rent.com muestra que en Foggy Bottom - West End, los precios de dos habitaciones superan los $5,800.

Lugares en donde los alquileres son más económicos

Las zonas más asequibles se concentran en el sureste y, en menor medida, en el noreste de D.C. Las diferencias de precio con los barrios más caros pueden ser de más del 50%.

Congress Heights: Según Apartment List (citada en el reporte de Zumper), este es uno de los más baratos. Un apartamento de una habitación puede costar tan solo $1,060 y uno de dos habitaciones, $1,242 .

Según (citada en el reporte de Zumper), este es uno de los más baratos. Un apartamento de una habitación puede costar tan solo y uno de dos habitaciones, . Fairlawn y Bellevue: RentCafe indica que los alquileres promedio en estos barrios son muy bajos, de alrededor de $1,353 y $1,435 , respectivamente.

indica que los alquileres promedio en estos barrios son muy bajos, de alrededor de y , respectivamente. Fort Dupont y Anacostia: De acuerdo con Apartment List , en estas áreas los precios de una habitación rondan los $1,325 y $1,500 .

De acuerdo con , en estas áreas los precios de una habitación rondan los y . Deanwood y Washington Highlands: Son otras opciones económicas, con precios que se acercan a los $1,249 (una habitación) y $1,502 (promedio general), según Apartment List y RentCafe.

