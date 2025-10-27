Alcoholismo en Georgia: estos son los recursos gratuitos que apoyan a los que desean dejar la adicción

Suscríbete a nuestros canales

El alcoholismo es una lucha que todas las entidades federativas de Estados Unidos (EEUU) tienen en sus agendas, con servicios de ayudas activos para aquellos dispuestos a dejar de consumir esta droga, le contamos cómo puede recibir ayuda.

La última información consolidada, con datos de 2024, indica que el porcentaje de adultos en Georgia que reportaron consumo excesivo de alcohol -binge drinking o heavy drinking- fue de 16.7%.

Es decir, Georgia se sitúa por debajo del promedio de los estados con mayor consumo excesivo (donde las tasas superan el 20%).

Sin embargo:

Se estima que Georgia registra aproximadamente 3,953 muertes anuales relacionadas con el alcohol. Esta cifra que incluye enfermedades hepáticas, accidentes y otras causas atribuibles.

Además, se estima que alrededor del 3.7% de las muertes relacionadas con el alcohol en Georgia ocurren en personas menores de 21 años.

Servicios gratuitos a los que puede acceder gratis o a bajo costo

Líneas de Acceso y Crisis del Estado (Gratuitas y 24/7)

Estos son los puntos de entrada principales para buscar tratamiento y recursos financiados por el estado. Tenga en cuenta que son confidenciales y gratuitas.

Localmente tenemos a la Línea de acceso y crisis de Georgia (GCAL):

Esta es la línea de acceso y crisis de Georgia, ofrece apoyo 24/7 y puede conectar a las personas con evaluaciones y servicios de salud conductual. Lo cual incluye el abuso de sustancias/alcoholismo en su comunidad.

Es la forma más rápida de acceder a servicios financiados por el estado: Teléfono 1-800-715-4225.

A nivel nacional también cuenta con:

Línea Nacional de Ayuda de SAMHSA (Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias):

Esta ofrece remisión a tratamiento e información de forma gratuita y confidencial en cualquier parte de EEUU.

Teléfono: 1-800-662-HELP (4357) (presione 2 para español)

Programas estadales o locales: gratis o a bajo costo

Sepa que existen centros de rehabilitación y desintoxicación en Georgia, operados por organizaciones sin fines de lucro, que están licenciados para aceptar Medicaid y CHIP (seguro de salud para niños).

A estos se puede acceder a través de Georgia Crisis & Access Line (1-800-715-4225).

Por otra parte, los trabajadores activos pueden preguntar si cuentan con un EAP. Este es un servicio de consejería gratuito y confidencial que las empresas pagan y que puede ayudar con problemas de consumo de alcohol o drogas.

Grupos de apoyo mutuo que ofrecen ayuda en todo el país

Alcohólicos Anónimos (A.A.) - Distrito de Habla Hispana de Georgia:

Ofrecen reuniones gratuitas y confidenciales para personas que desean dejar de beber. En Georgia, existe un Distrito de Habla Hispana que unifica los esfuerzos de los grupos de habla hispana en todo el estado.

Su sitio web tiene información para encontrar grupos locales y en línea: Español.

Al-Anon y Alateen:

Ofrecen reuniones gratuitas para los familiares y amigos de personas con problemas de alcoholismo.

Contacto: Bienvenido a Al - Anon-Georgia Al-Anon | Datakosine

Recuperación SMART:

Ofrece reuniones de autoayuda que utilizan un enfoque diferente a los 12 pasos. Muchas de sus reuniones son gratuitas y se pueden encontrar en persona u en línea.

Contacto: busque “Recuperación SMART en Georgia” y podrá ver las ubicaciones activas hasta encontrar la más cercana, al hacer clic no solo obtendrá la dirección completa, sino que además podrá conocer el número en caso de que quiera resolver alguna duda.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube