Alertan sobre estafa a empresarios en Nueva York: envían carta de supuesto organismo de inmigración

La copropietaria de Mila Beauty Spa, Luciana Medellín, denunció que su negocio ubicado en Nueva York recibió cartas firmadas por supuesta entidad federal de inmigración que despertó la alarma de posible estafa.

De cuerdo con Tu Prensa Local, el negocio ubicado en el 186 W Montauk Hwy, recibió dos cartas firmadas supuestamente por una entidad federal de inmigración, en las que se anunciaban visitas de verificación para revisar el cumplimiento de leyes laborales vinculadas al estatus migratorio de sus empleados.

Según el medio, la primera comunicación —fechada el 29 de mayo y atribuida al extinto Servicio de Inmigración y Naturalización (INS)— señalaba que funcionarios acudirían al establecimiento en las siguientes semanas para inspeccionar los registros relacionados con el Formulario I-9.

Inconsistencias en la carta y reacción de la propietaria

Según lo relatado por dueña del spa, la misiva no tenía membretes oficiales ni sellos institucionales, lo que generó preocupación entre los propietarios, especialmente por no haberse enviado a negocios vecinos.

Medellín relató que incluso consultó con otros comerciantes en el edificio, donde su spa es el único local latino.

“Yo le pregunté a mi vecina del lado, que son americanos, y me dijo ‘a mí no me ha llegado nada’. Entonces pensé: puede ser porque somos latinos”, expresó.

Tras investigar en línea, los dueños descubrieron que el INS fue disuelto en 2003 y sus funciones divididas entre USCIS, ICE y CBP.

Aunque esta información trajo alivio inicial, una segunda carta, con fecha del 10 de junio, volvió a causar inquietud por su tono más exigente y por anunciar una supuesta visita dentro de dos semanas.

Sospecha de estafa y recomendaciones legales

Consultada por Tu Prensa Local, la organización OLA of Eastern Long Island señaló que este caso presenta características de una posible estafa o intento de intimidación hacia la comunidad inmigrante.

“Estas atrocidades deberían denunciarse. Nadie debería aprovecharse ni atacar a empresas de latinos o minorías”, declaró Diana Ricaurte, abogada senior de Servicios Legales de Inmigración de OLA.

La organización recomendó a las personas que reciban comunicaciones similares comunicarse con la Línea Directa para Nuevos Estadounidenses de ONA al (800) 566-7636, o reportarlas ante su policía local.

Apoyo a empresarios y rechazo a prácticas engañosas

Sarahelena Barrios, miembro del Cuerpo de Justicia Inmigrante de OLA, condenó este tipo de prácticas. “La comunidad latina en Long Island no merece estos ataques cobardes. Seguimos firmes con ellos contra el odio ignorante”, afirmó.

OLA recordó que ofrece orientación gratuita para verificar la autenticidad de este tipo de documentos. En caso de duda, las personas pueden comunicarse al 631-899-3441.

