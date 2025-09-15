¡Atención, conductores! Policía de Chicago multa con hasta $1.000: esta es la causa

Suscríbete a nuestros canales

La Policía de Chicago ha estado detenido vehículos durante las celebraciones. Los oficiales se enfocan en los vehículos que llevan banderas grandes ondeando fuera de las ventanas o sujetas a postes, especialmente aquellas que están instaladas en barras de madera o tubos que sobresalen. La policía dice que estas paradas son por seguridad pública, no por censura.

Policía de Chicago: riesgos por postes de bandera

Los postes de madera o metal largos, a los que se adhieren banderas, representan un peligro en las carreteras, según la Policía de Chicago.

Estos postes pueden obstruir la visión del conductor, golpear a peatones o a otros vehículos, e incluso desprenderse mientras el auto está en movimiento.

La policía dice que, debido a estos riesgos, los oficiales están autorizados a detener a los conductores.

De hecho, los oficiales pueden confiscar el palo de la bandera y solo devolver la tela. Un portavoz del Departamento de Comunicaciones explicó que estos objetos violan las normas de tránsito.

¿Cuánto deben pagar los conductores multados en Chicago?

Según el Departamento de Finanzas de la Ciudad, los conductores de Chicago que obstruyan su vista, pueden enfrentar multas de entre $300 y $1.000.

El Departamento de Finanzas proporcionó esta información el año pasado, reseña Telemundo Chicago.

Multas de tránsito más comunes en Chicago

Las infracciones de velocidad son las multas de tráfico más comunes en Chicago. Las sanciones varían según la gravedad del exceso de velocidad:

1 a 20 mph por encima del límite: Los conductores pueden recibir una multa de hasta $120.

21 a 25 mph por encima del límite: La multa aumenta a hasta $140.

26 a 34 mph por encima del límite: Esta infracción se clasifica como un delito menor de Clase B, con posibles sanciones de hasta seis meses de cárcel y una multa de hasta $1,500.

35 mph o más por encima del límite: Constituye un delito menor de Clase A, lo que puede acarrear hasta un año de cárcel y una multa de hasta $2,500.

Zonas de construcción y escolares: Las multas y sanciones por exceso de velocidad son más severas en estas áreas.

Las multas de tráfico más comunes en Chicago, y en todo Illinois, se centran en las infracciones más frecuentes que cometen los conductores. Estas multas incluyen una amplia gama de sanciones, desde infracciones menores que solo conllevan una multa hasta delitos graves que pueden resultar en penas de prisión.

Otras multas comunes

Además de las infracciones de velocidad, otras multas de tránsito frecuentes en Chicago incluyen:

Pasar una luz roja: La ciudad utiliza cámaras para hacer cumplir esta regla, y las multas iniciales a menudo son de alrededor de $100.

No ceder el paso: Las multas pueden variar, pero a menudo conllevan la acumulación de puntos en el historial del conductor.

Uso de dispositivos electrónicos: Las multas por enviar mensajes de texto o usar el teléfono mientras se conduce comienzan en $75 para los primeros infractores.

No llevar el cinturón de seguridad: Esta es una de las multas más bajas, con una sanción inicial de $25.

Conducir sin seguro o licencia válida: Estas son infracciones graves que pueden resultar en multas elevadas, confiscación del vehículo y hasta penas de cárcel.

Infracciones de estacionamiento: Las multas por estacionar en zonas prohibidas, no pagar un parquímetro o estacionar en un lugar reservado para autobuses o camiones de reparto son muy comunes y tienen multas variadas.

