Cadena minorista de Amazon abrirá en Miami: habrá sorpresas para la comunidad latina

En Miami los residentes tendrán una nueva tienda de comestibles para hacer sus compras, el Whole Foods Market, supermercados propiedad de Amazon, que abrirá sus puertas el próximo 26 de junio con variedad de productos agrícolas, panaderos y ganaderos de Florida, de acuerdo con información de The New Herald.

El Whole Foods Market estará ubicado en el barrio Edgwater y se inaugurará el 26 de junio con una gran bienvenida a los clientes, y con artículos de cortesía.

El local contará con una superficie de 53.400 pies cuadrados en el centro de Nema Miami, una exclusiva torre residencial de 39 pisos, en el 2910 Bicayne Boulevard.

Los clientes podrán disfrutar de una taza del café estilo cubano en una de sus cafeterías.

Whole Foods Market ofrecerá diversos departamentos, y productos como pescados y mariscos como pargo rojo y mero de Greg Abrahams Seafoods, camarones del golfo, camarones rosados de cayo hueso provenientes de Cox Seafood Co. En Tampa; y colas de langosta de Key’s Fishers.

Además, especialidades como queso mozzarella fresco, de la tienda italiana de Pompano Beach, barra de chocolate negro con sal marina de 5150 Chocolate Co., pan con romero de Jennifer Homemade, Komucha prensada en frío de Radiate Kombucha en Miami y jugos de 305 Squeezed.

El market contará con una sección de cervezas, con más de 240 marcas, y gran variedad de cervezas artesanales de productores locales; y 700 vinos.

El Departamento de panadería ofrecerá productos de Bunnie Cakes, Simply Delicious Bakers, Zac The Baker y Gelato Fino del sur de la Florida.

La inauguración del Whole Food Market de Miami

El Whole Food Market de Miami abrirá sus puertas el 26 de junio a las 9 am y los primeros 300 clientes en la fila obtendrán una bolsa de compras de tela personalizada y un cupón de ahorro secreto con descuentos hasta de $ 100.

En la mañana, temprano, los clientes recibirán un café, cortesía de Wells Coffee y un desayuno de Zak The Baker, Gelatys repartirá paletas de helado de cortesía durante la tarde.

Coordenadas de Whole Foods Market

Centro de Nema Miami, en el 2910 Bicayne Boulevard.

Horario de funcionamiento: de lunes a domingo de 7:30 am a 10:00 pm

