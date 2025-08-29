Cheque de estímulo ANCHOR: todo lo que debes saber para acceder al pago

Suscríbete a nuestros canales

El programa de estímulo económico ANCHOR sigue vigente en Nueva Jersey, con entregas automáticas dirigidas a la mayoría de los beneficiarios según los datos fiscales y de propiedad aportados.

Sin embargo, para quienes aún deben gestionar su solicitud o actualizar sus datos, se aproximan plazos importantes que definirán la posibilidad de acceder a este apoyo.

Según información publicada en el portal oficial de Nueva Jersey, la Dirección de Impuestos estatal ha establecido límites firmes para el envío de cartas de elegibilidad y la presentación de solicitudes en línea, marcando así un calendario relevante para los ciudadanos.

Plazos para recibir cartas de elegibilidad y hacer cambios

La primera fecha crítica es el 15 de septiembre de 2025, momento en que la División de Impuestos de Nueva Jersey debe enviar las cartas de elegibilidad a propietarios e inquilinos menores de 65 años que no reciben beneficios por discapacidad del Seguro Social.

Para personas que ya hayan recibido esta comunicación pero necesiten modificar su información bancaria o dirección postal, la presentación de estos cambios debe completarse antes del mismo 15 de septiembre.

Asimismo, quienes no hayan recibido confirmación pero requieran actualizar datos, tendrán ese mismo límite para hacerlo a través de la plataforma en línea del programa.

Última oportunidad para solicitar el cheque ANCHOR

En caso de no haber recibido carta alguna y considerar que reúnen los requisitos, los interesados tienen plazo hasta el 31 de octubre de 2025 para introducir su aplicación a la ayuda estatal.

Para completar la solicitud, será necesario presentar documentos como el Número de Seguro Social (o NIF/ITIN en su defecto), la fecha de nacimiento del solicitante y, de ser pertinente, la de su cónyuge o pareja.

Además, deben aportar detalles relacionados con los impuestos a la propiedad de 2024, incluyendo los montos, el código de municipio o condado donde residen, así como el ingreso bruto reportado en el formulario NJ-1040 del mismo año.

Estas fechas y requisitos configuran el marco para quienes estén pendientes de completar su trámite y recibir el beneficio económico correspondiente bajo el programa ANCHOR en Nueva Jersey.

