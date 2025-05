Conmoción en Nueva York: perro mató a una bebé

Suscríbete a nuestros canales

En Queens, Nueva York, una bebé de un mes murió luego de que el cachorro de la familia le arrancó parte de la cara a mordiscos mientras dormía entre su madre y su padrastro la madrugada del martes, según informaron la policía y otras fuentes.

Luego de las 6: 30 am la madre de 27 años llamó al 911 para informar lo ocurrido en el apartamento de Queensbridge Houses de NYCHA, cuando la pareja se despertó y encontró a su cachorro de seis semanas, mestizo de pastor alemán y pitbull, mordisqueando la cara de la bebé.

El perro le arrancó una parte importante de la cara a mordiscos a la bebé, que apenas nació el 13 de abril, según las fuentes.

Los vecinos escucharon a una mujer gritando desde el interior del apartamento mientras los servicios de emergencia acudían a la unidad en la calle 12, cerca de la avenida 41, pero no se pudo salvar al bebé según dijo la policía.

La policía no identificó de inmediato ni a la bebé ni a la pareja.

Amigos y vecinos se expresaron ante el hecho

Una amiga de madre dio a The Post: “¡Me dijo que se despertó y que el perro se estaba comiendo al bebé!”, “¿Masticándole la cara al bebé!”.

Le dije: “¿Están todos acostados junto al bebé?. ¡¿Cómo demonios no oyen llorar al bebé ?!”, dijo la mujer. Solo repetía: “¡estábamos acostados justo ahí! ¡estábamos acostados justo ahí!”.

Shanel Norville, una vecina, expresó: “escuché a la madre del bebé gritar y a la policía”. Dijo que le advirtió hace dos días a la nueva mamá que le pusiera la correa a su perro, pero que la mujer la ignoró, diciéndole que no mordía.

“Vi a ese bebé hace dos días. La madre estaba aquí con el bebé en brazos esperando el ascensor”, señaló Norville.

“Luego regresó, olvidó algo, y el perro, que no llevaba correa, nunca la lleva, nunca la llevaba, entró solo al ascensor, bajó y se bajó en un piso”.

La vecina le señaló a la madre: “ese perro necesita llevar correa”. Me respondió: “No, este perro no muerde”, contó Norville. Le dije: “Todos los perros muerden. Ese perro necesita estar con correa”. Y ella simplemente me miró con cara de pocos amigos.

“Lo escuché esta mañana y pensé: Es triste. Es muy triste”, dijo Norville.

