Descubra si califica para solicitar ayuda con pagos de Medicare en USA: opciones disponibles

Costear todo lo que implica un seguro médico se ha vuelco cuesta arriba para muchos en Estados Unidos (EEUU), sobre todo para las personas mayores, la buena noticia es que existen alternativas a las que puede optar.

Recordemos que Medicare es el programa de seguro médico del Gobierno de Estados Unidos para personas de 65 años o más, o con discapacidad u otra enfermedad elegible.

Resulta que existen programas de asistencia diseñados para ayudar a cubrir los gastos de las primas, copagos y deducibles de Medicare, solo que solo se otorga a las personas que cumplan con ciertos criterios, como lo reseña el portal de Medicaid.

Los beneficiarios deben saber que la Administración del Seguro Social (SSA) y Medicaid ofrecen opciones de apoyo para quienes califican según sus ingresos y recursos.

Conozca los programas que ofrecen alivio a las personas mayores

Por una parte se encuentra el Programa de Ahorros de Medicare (MSP), que cubre parcial o totalmente las primas de la Parte B y otros gastos médicos.

En este caso, califican aquellos que reciben ciertos límites de ingresos y recursos.

Sin embargo, esto varía varían según el estado en el que se hace vida.

Para aplicar, el interesado debe comunicarse con la oficina de Medicaid de su estado o completar una solicitud en línea a través del sitio web de la Seguridad Social.

Ahora, desde Medicaid hacen referencia a los siguientes:

Programa para beneficiarios calificados de Medicare (QMB), que ayuda a pagar primas de la Parte A, así como primas, deducibles, coseguro y copagos de la Parte B (por servicios y artículos cubiertos por Medicare).

En este caso, el límite de ingresos mensual individual para 2025 está establecido en $1.325, mientras que el de una pareja casada se ubica en $1.783.

También ofrecen el programa para beneficiarios de Medicare de Bajos Ingresos (SLMB), el cual Ayuda a pagar: primas de la Parte B (debe tener la Parte A y la Parte B para calificar).

Con un límite de ingresos mensual individual para 2025 está establecido en $1.585, mientras que el de una pareja casada se ubica en $2.135.

Indican que también recibirá ayuda adicional para pagar sus medicamentos recetados.

Además, en 2025 no pagará más de $12.15 por cada medicamento cubierto por su plan de medicamentos de Medicare.

Luego está el programa para individuos calificados (QI), que ayuda a pagar primas de la Parte B (debe tener la Parte A y la Parte B para calificar).

El límite de ingresos mensual individual para 2025 está establecido en $1.781, mientras que el de una pareja casada se ubica en $2.400.

Ahora, para formar parte de este programa debe presentar una solicitud todos los años.

Los estados aprueban solicitudes por orden de llegada y tienen prioridad aquellas personas que recibieron beneficios de QI el año anterior.

También recibirá ayuda adicional para pagar sus medicamentos recetados. En 2025 no pagará más de $12.15 por cada medicamento cubierto por su plan de medicamentos recetados de Medicare.

Tenga presente que QI solo está disponible para las personas que no reúnen los requisitos para otra cobertura o beneficios de Medicaid.

Por último, mencionan al programa para individuos incapacitados y empleados calificados (Qualified Disabled and Working Individuals, QDWI), que ayuda a pagar las primas de la Parte A únicamente.

El cual para calificar requiere que se cumpla con lo siguiente:

Tener una incapacidad.

Estar trabajando.

Perder sus beneficios por incapacidad del Seguro Social y la Parte A sin prima de Medicare porque regresó al trabajo.

En este caso, el límite de ingresos mensual individual para 2025 está establecido en $5.302, mientras que el de una pareja casada se ubica en $7.135.

Puede verificar si hay alguna modificación en los límites de ingreso de su estado, de cualquiera de los anteriores, en el siguiente enlace: https://www.medicaid.gov/about-us/beneficiary-resources/index.html#statemenu.

Puede solicitar estos programas de ayuda, si califica, en el siguiente enlace: Where Can People Get Help With Medicaid & CHIP? | Medicaid.