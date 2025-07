¡Dinero extra! El IRS sigue enviando reembolsos de impuestos 2025 hasta el 25 de julio: ¿Estás en la lista?

Suscríbete a nuestros canales

A pesar de que la temporada de impuestos 2025 en Estados Unidos (EEUU) ya ha pasado su temporada regular, resulta que todavía hay personas que aun podrían estar recibiendo sus reembolsos hasta el 25 de julio.

Resulta que el sistema de reembolsos del Servicio de Impuestos Internos (IRS) no ha cerrado durante la temporada, como lo reseña el portal de Mira.

Por lo que el dinero podría estar llegando en sus buzones de correo o cuentas bancarias desde el viernes 11 hasta el 25 de julio.

Si bien la mayoría de los madrugadores recibieron sus reembolsos de impuestos hace meses, una cohorte específica de contribuyentes, aquellos que enviaron sus declaraciones de impuestos utilizando cierta modalidad, ahora están directamente en la ventana de procesamiento de mediados de verano del IRS.

Estas son las personas que siguen recibiendo reembolsos del IRS

Estamos hablando de las personas que realizaron su declaración por correo.

El IRS ha indicado que las declaraciones en papel recibidas entre el 16 y el 31 de mayo de 2025 están en camino para el procesamiento de reembolsos entre el 11 y el 25 de julio.

El retraso en estos pagos responde al proceso de entrada manual, lo que hace que los tiempos se alarguen.

Y es que, además, hay que tener en cuenta que, un solo error matemático, una firma faltante escondida en la pila o simplemente el volumen que llega a las salas de correo del IRS pueden impulsar ese depósito más tarde.

Ahora, si este es su caso y al llegar el 25 de julio cae en cuenta que aun no ha recibido su reembolso, no se olvide de que puede hacer uso de la herramienta online: Where's My Refund? (https://www.irs.gov/wheres-my-refund).

Además, hay potro grupo que también está recibiendo reembolsos, estos son los que tienen pendientes del año fiscal 2021 sin reclamar.

El procesamiento de estos no es instantáneo, especialmente si la declaración necesita un escrutinio adicional, tal vez una verificación de ingresos, tal vez reclamar créditos como el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC) por primera vez.

