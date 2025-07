Impuestos en Estados Unidos: ley One Big Beautiful Bill cambia las reglas ¿Cómo le afecta?

Suscríbete a nuestros canales

Es importante tener en cuenta que la One Big Beautiful Bill' Act, Estados Unidos (EEUU) contiene varios asuntos tributarios clave, por esta razón le explicamos más a fondo de cuáles se trata.

Algunos pueden representar un alivio al bolsillo de algunos contribuyentes, sin embargo, otros afectan a hogares con ingresos bajos, como lo reseña el portal de Univisión.

Por ejemplo, uno de los principales puntos de la legislación es que extendió los recortes de impuestos que habían sido aprobados en el primer gobierno de Trump y que hubiesen vencido este año.

Se destaca que allí se encuentran los ajustes que se habían hecho a las escalas tributarias o 'tax brackets' y al Crédito Tributario por Hijo o 'Child Tax Credit' en inglés.

La ley también abordó a medias una promesa de campaña del presidente: eliminar los impuestos sobre los beneficios del Seguro Social, ahora se incluyó una nueva deducción temporal para personas de 65 años o más. ´

Sin embargo, no eliminó expresamente los impuestos sobre esos beneficios clave para millones de jubilados en EEUU.

Conozca los cambios más relevantes en materia de impuestos

Crédito por hijos:

La ley elevó en $200 el clave Crédito Tributario por Hijo, o menor dependiente

Sin embargo, se lo quitó a algunos niños ciudadanos estadounidenses con padres sin papeles en EEUU y dejó por fuera un cambio que habría permitido que más familias de bajos ingresos pudiesen reclamarlo parcial o totalmente.

Se aprobó que una parte de este crédito sea reembolsable cuando se declaran los impuestos. La porción reembolsable será de hasta $1,400 por hijo o menor dependiente y ese monto será ajustado anualmente para tomar en cuenta la inflación.

Deducción estándar:

Se hizo permanente un cambio que se había realizado al monto de la deducción estándar en 2017.

Ese cambio había duplicado esa deducción, quedó así en la nueva ley:

*Individuos: $15.750

*Cabezas de hogar: $23.625

*Parejas que presentan su declaración de impuestos de forma conjunta: $31.500

Impuestos sobre beneficios de la SSA:

Se aprobó una deducción de $6.000 para los contribuyentes de 65 años o más y estará disponible desde 2025 hasta 2028.

Estará disponible en su totalidad para los contribuyentes con un ingreso bruto ajustado de $75.000 o menos al año ($150.000 en el caso de las parejas que presentan sus declaraciones de impuestos de forma conjunta).

Ahora, el monto de la deducción será reducido gradualmente para quienes ganen más de $75.000 al año y no estará disponible para las personas con ingresos por encima de $175.000 al año.

Sin embargo, las personas que hayan solicitado su jubilación antes de los 65 años, como por ejemplo quienes hayan tenido que hacerlo por alguna discapacidad, no podrán usar esta deducción nueva de $6.000 porque no tienen la edad requerida en la ley.

Impuesto de 1% a las remesas:

Se creó un impuesto de 1% a las transferencias de remesas enviadas desde EEUU, desde el 31 de diciembre de 2025.

El impuesto afecta a las transferencias de dinero en efectivo realizadas en sucursales o agentes autorizados; y los giros postales ('money orders') o cheques de caja utilizados para transferencias internacionales.

Impuestos sobre propinas y horas extra:

Contiene dos provisiones que llama 'no tax on tips' y 'no tax on overtime' (lo que se traduce como no se pagarán impuestos por las propinas recibidas ni por los ingresos por horas extra).

Ahora, se debe entender que, ambas provisiones vienen en el proyecto en la forma de una deducción tributaria.

Esto significa que la persona tendrá que declarar esos ingresos y pagar por lo que se conoce como impuestos sobre la nómina o 'payroll taxes'.

*El monto máximo de la deducción que aplica a lo ganado en propinas: hasta $25.000.

El monto de la deducción se reducirá de forma gradual para quienes ganen más de $150.000 al año o $300.000 si presenta su declaración de impuestos de forma conjunta.

*En el caso de las horas extras: hasta $12.500 si se presenta la declaración de impuestos de forma individual y hasta $25.000 si se hace de forma conjunta.

El monto de la deducción se reducirá de forma gradual para quienes ganen más de $150.000 al año o $300.000 si presenta su declaración de impuestos de forma conjunta.

Escalas tributarias o 'tax brackets'

Señalan que la ley hizo permanentes ajustes a las escalas tributarias que se habían realizado en el primer gobierno de Donald Trump.

Explican que, cada escala o 'bracket' corresponde a un rango de ingreso.

Por ejemplo: la primera escala es de 10% y (en el año tributario 2025) aplica a los primeros $11.925 que gane un contribuyente.

A cualquier monto por encima de esa cifra se le van aplicando entonces porcentajes distintos.

Escala 1: 10%

*Escala 2: 12%

*Escala 3: 22%

*Escala 4: 24%

*Escala 5: 32%

*Escala 6: 35%

*Escala 7: 37%

Además, también contiene que sean ajustados anualmente por inflación los montos de solo tres escalas tributarias: la escala de 10%, la de 12% y la de 22%.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube