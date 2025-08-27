El nuevo paraiso en Florida: resort de lujo estrena parque acuatico gigante y lo cambia todo

Suscríbete a nuestros canales

Florida vuelve a sorprender con una apuesta turística que combina lujo, entretenimiento y diseño familiar. El anuncio ha generado expectativa entre viajeros y operadores del sector.

Según información publicada por El Tiempo, el hotel Fontainebleau Miami Beach inaugurará un parque acuático que transformará su tradicional zona de piscinas en un nuevo destino recreativo.

Florida suma atracción familiar en hotel de lujo

La nueva terraza incluirá toboganes para todas las edades, juegos interactivos, aspersores y un campamento infantil, sin perder el confort que caracteriza al hotel.

Para preservar la tranquilidad de los huéspedes, el área de toboganes estará separada de las albercas principales, creando un espacio exclusivo para familias.

Además, el tobogán principal alcanzará los 36 metros de altura, superando incluso a parques acuáticos reconocidos en la región, según Axios Miami.

¿Qué parque acuático se inaugurará en Florida?

El Fontainebleau Miami Beach inaugurará su propio parque acuático con 11 toboganes, convirtiéndose en una nueva referencia turística en el estado.

La remodelación comenzará en el primer trimestre de 2026 y se realizará por fases, mientras el hotel permanece abierto al público.

Este proyecto busca atraer a familias modernas y posicionar al complejo como un destino integral para todas las edades.

Innovación, entretenimiento y visión turística

El parque incluirá zonas infantiles, cabañas con televisores, programación junto a la piscina y mejoras en bares y restaurantes del hotel.

Además, se espera que la inversión genere cientos de empleos en áreas como operación de atracciones, seguridad, gastronomía y atención al cliente.

