Estacionar en casa ya no es garantía: lo que está haciendo Connecticut con los autos

La ciudad de New Haven, en Connecticut, activó una nueva estrategia para combatir la evasión fiscal relacionada con vehículos. A partir de este mes, los residentes que mantengan automóviles sin registrar en la ciudad, incluso si están estacionados en sus propias entradas, podrían recibir multas y facturas por impuestos atrasados.

Según información recopilada por el medio local WFSB, las autoridades municipales desplegarán inspectores para identificar matrículas con deudas fiscales.

Una vez detectadas, se realizará una visita domiciliaria al propietario, quien será notificado incluso si el vehículo está registrado fuera de New Haven. El alcalde confirmó que ya se han identificado más de 500 autos en esta situación.

¿Quiénes serán multados?

Residentes de New Haven que no hayan registrado sus vehículos en la ciudad.

Conductores con matrículas que presenten deudas fiscales, sin importar si el auto está en circulación o estacionado.

No se sancionará a vehículos no registrados que simplemente transiten por la ciudad, siempre que no pertenezcan a residentes locales.

Tendencia nacional: otros estados también ajustan sus leyes

La medida forma parte de una ola de reformas legislativas en materia de tránsito en varios estados de EEUU. En Florida, por ejemplo, se aprobó la ley HB 351, que penaliza el exceso de velocidad peligroso con multas de hasta US$500 y penas de cárcel de hasta 30 días.

En California, los conductores mayores de 70 años deberán renovar su licencia en persona cada cinco años, posiblemente enfrentando exámenes visuales y teóricos.

