Estafa en Greenport: inmigrante alerta sobre modus opierandi sobre falso bufete

Un residente de Greenport, Nueva York, denunció haber sido víctima de una estafa migratoria que le costó más de $11.000.

Según Tu prensa Local, Víctor Manuel Dubon García, inmigrante guatemalteco con más de 20 años en Estados Unidos, relata cómo un supuesto bufete llamado “Contacto Inmigrante” lo engañó con promesas falsas de residencia legal.

Todo comenzó con un anuncio en Facebook que ofrecía servicios legales de inmigración. Víctor contactó al número indicado y recibió respuesta de una mujer que se identificó como Suzanne Vásquez, supuesta representante legal del bufete.

Promesas, pagos y documentos falsos

La presunta abogada solicitó información personal, incluyendo datos familiares, permiso de trabajo y otros documentos. Aunque Víctor se negó a entregar su número de seguro social, ella aseguró que “inmigración ya lo tenía”.

A los pocos días, le notificaron que su solicitud había sido aprobada y debía enviar $848. Víctor realizó el pago por transferencia bancaria. Luego vinieron más solicitudes: $1.800 para procesar la tarjeta, $2.000 para la entrevista final y $6,800 para supuestos impuestos atrasados.

Simulación de entrevistas y documentos falsificados

Víctor participó en varias entrevistas virtuales por Zoom, con supuestos agentes y jueces de inmigración. Recibió correos con membretes oficiales y cartas en español que aparentaban ser legítimas.

En una de las citas, le mostraron una tarjeta de residencia con su nombre. Sin embargo, para recibirla, debía pagar otros $2,000. La última exigencia fue de $1,500 por “viáticos” para recoger el documento en San Francisco.

La alerta final y la intervención legal

Víctor decidió pedir una foto del documento antes de pagar. La supuesta abogada se negó. Entonces contactó a OLA of Eastern Long Island, donde la abogada Lucía Damerau confirmó que todo era una estafa.

“USCIS nunca acepta pagos por Zelle”, explicó Damerau. “Las cartas no venían de correos .gov y usaban logos de agencias sin jurisdicción en temas migratorios”.

Recomendaciones para evitar caer en estafas migratorias

La directora de Servicios Legales de Inmigración de OLA compartió tres pasos clave para protegerse:

Verificar si es realmente un abogado: En Nueva York, se puede consultar el estado de la licencia en línea. Si aparece “No record found”, no está autorizado.

Buscar reseñas y presencia digital: Investigar si el abogado tiene oficina física, referencias o historial profesional confiable.

Desconfiar de pagos por Zelle o en efectivo sin recibo: USCIS solo acepta pagos por cheque, giro postal o tarjeta de crédito. Nunca por transferencias informales.

