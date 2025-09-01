Guía definitiva: todas las vacunas que los mayores de 50 años en EEUU deben tener para protegerse

Suscríbete a nuestros canales

Mundialmente hay una arraigada creencia que las vacunas son una protección esencial solamente para los niños, sin embargo, esto no es cierto y no hablamos solo de ciertas excepciones circunstanciales, como la protección contra virus graves o pandemias.

Entonces, es importante entender que hay varias vacunas necesarias después de los 50 años, especialmente si reside en Estados Unidos (EEUU)

Esto incluye algunas que son relativamente nuevas, como lo señala el portal de la Asociación Americana de Personas Jubiladas (American Association of Retired Persons - AARP).

Como lo es el caso de la vacuna contra el virus respiratorio sincitial (VRS).

Lo cierto es que, con la edad, el sistema inmunológico puede debilitarse, lo que hace que las personas sean más vulnerables a enfermedades infecciosas y a desarrollar complicaciones graves.

Las vacunas ayudan a fortalecer las defensas del cuerpo y a prevenir estas enfermedades.

A continuación, compartimos la información sobre las vacunas que los adultos mayores necesitan y las que deberían considerar opcionalmente, dependiendo de su condición o historial médico.

Estas son las vacunas necesarias recomendadas

Contra la gripe: indicada para todos los adultos, sin importar la edad.

El CDC señala que la gripe es la causa de cientos de miles de hospitalizaciones y decenas de miles de muertes.

Entre el 50 y el 70% de las hospitalizaciones relacionadas con la gripe ocurren entre personas de 65 años o más, y entre el 70 y el 85% de las muertes relacionadas con la gripe ocurren entre quienes pertenecen a este grupo de edad.

Esta debería aplicarse una vez al año, generalmente en otoño.

Señalan que la temporada de gripe normalmente comienza en octubre y termina en marzo, por lo que los CDC recomiendan vacunarse antes de fines de octubre.

Esto, dado que el organismo necesita cerca de dos semanas desde la vacunación para crear los anticuerpos que combaten la gripe.

Recomendadas:

* Fluzone High-Dose Quadrivalent.

* Fluad Quadrivalent.

* Flublok Quadrivalent.

Contra el COVID-19: especialmente para personas de 65 años en adelante, quienes tienen un riesgo aumentado de complicaciones por una infección de coronavirus.

Esto se debe a que el COVID-19 ha causado la muerte de más de 1.2 millones de personas desde que comenzó a circular en EEUU y ha hospitalizado a millones más.

Advierten que es especialmente arriesgada para los adultos mayores, quienes tienen más probabilidades de sufrir complicaciones por una infección.

Destacan que los funcionarios de salud recomendaron que los adultos de 65 años en adelante reciban una segunda dosis de la vacuna contra la COVID-19 del 2024-2025 seis meses después de la primera dosis de esa vacuna, convirtiéndola en una vacuna de otoño y primavera para muchos adultos mayores.

Contra el VRS: los adultos de 75 años o más deben recibir la vacuna para protegerse contra el virus respiratorio sincitial (VRS).

El CDC cada año causa entre 60,000 y 160,000 hospitalizaciones y entre 6,000 y 10,000 muertes entre adultos de 65 años o más.

Así mismo, las personas de 50 a 74 años que viven en hogares de ancianos o que tienen ciertos problemas de salud que las ponen en mayor riesgo de enfermedad grave, como enfermedades del corazón y pulmonares.

Estas solo necesitan recibirla una vez, dicen que el mejor momento para recibir la inyección es a finales del verano o principios del otoño.

Las vacunas reducen significativamente el riesgo de síntomas graves derivados de una infección.

Además, la vacuna podría ser especialmente útil para evitar una "tripledemia" de otoño/invierno, un nombre utilizado para describir la convergencia de la gripe, la COVID-19 y el VRS.

Vacuna neumocócica: recomendada para adultos saludables de 50 años en adelante, o adultos de 19 a 49 años con ciertos factores de riesgo.

De hecho, señalan que los adultos mayores de 65 años tienen la mayor incidencia de enfermedad grave, y los adultos mayores tienen más probabilidades de morir a causa de ella.

Explican que los adultos que no han recibido una vacuna neumocócica deben optar por la PCV15, PCV20 o PCV21. Si se usa la PCV15, debe seguirse con una dosis de PPSV23 un año después.

Contra Tdap:

Es necesario debido al aumento en los casos de tos ferina en EEUU, realmente necesitas vacunarte contra esta enfermedad, incluso si tienes más de 65 años.

Protege contra el tétanos y la difteria, como la vacuna que reemplazó, también incluye una nueva protección adicional contra la tos ferina.

Los adultos deberían recibir una dosis de refuerzo de la vacuna Tdap o de la Td (una vacuna diferente que protege contra el tétanos y la difteria, pero no contra la tos ferina) cada 10 años, dicen los CDC, o después de cinco años si sufres una herida o quemadura grave.

Contra la culebrilla (herpes zóster): recomiendan que todos los mayores de 50 años reciban la vacuna Shingrix contra el herpes zóster.

La varicela y la culebrilla son causadas ​​por el mismo virus, llamado varicela zóster.

Mencionan que una de cada tres personas contraerá culebrilla, generalmente después de los 50 años. El riesgo aumenta con la edad.

De hecho, para los 85 años, la mitad de los adultos habrán tenido al menos una erupción.

Debe saber que Shingrix viene en dos dosis, espaciadas entre dos y seis meses.

Contra la hepatitis A: las personas de 50 años o más que están en alto riesgo de contraer la hepatitis A, una enfermedad del hígado.

Aunque los índices de hepatitis A en EEUU han disminuido en más del 95%, desde que la vacuna contra la hepatitis A estuvo disponible por primera vez en 1995.

En el 2016, se estima que hubo 4.000 casos de hepatitis A en el país.

Es una sola vacuna, sin embargo, debe ser administrada en dos dosis en el transcurso de seis meses.

Contra la Hepatitis B: recomendada para los adultos de 50 años o más que corren el riesgo de contraer hepatitis B, una infección del hígado.

Desde el CDC calculan que el número estimado de nuevas infecciones por el virus de la hepatitis B en el 2021 fue de 13,300.

Los adultos que reciben la vacuna necesitan tres dosis.

La segunda dosis se administra cuatro semanas después de la primera; la tercera dosis cinco meses después de la segunda.

También hay una vacuna combinada, llamada Twinrix, cuya protección abarca tanto la hepatitis A como la hepatitis B; esta vacuna se administra en tres dosis en el transcurso de seis meses.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube