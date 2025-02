Lanzan curso gratuito de preparación para obtener la ciudadanía en Dallas: Detalles sobre la inscripción y requisitos

Suscríbete a nuestros canales

Se ha dado a conocer que The University of North Texas at Dallas (UNT), Texas, Estados Unidos (EEUU), estará llevando a cabo un curso gratuito de preparación para obtener la ciudadanía estadounidense para ciertas personas elegibles.

“El curso Español 4350, Español en la comunidad fue desarrollado como un curso de aprendizaje-servicio para promover y desarrollar la relación entre la Universidad del Norte de Texas en Dallas y la comunidad hispanohablante circundante”, señalan en UNT Dallas

Se trata de un curso con duración de una semana, desde el martes 18 de febrero hasta el jueves 24 de abril, con disponibilidad en modo presencial y virtual.

Todos los interesados en beneficiarse con esta capacitación deben cumplir con los siguiente:

Tener al menos tres a cinco años de residencia permanente legal

Documento de identidad con fotografía (tarjeta verde)

Una cuenta de correo electrónico de Gmail.

Sin embargo, en caso de no tener un correo Gmail, indican que el personal le ayudará a registrarse y obtener uno.

Además, recalcan que todas las instrucciones y materiales son gratuitos para los participantes de la comunidad.

Detalles sobre el curso

La inscripción online se debe realizar antes del 18 de febrero de 2025.

En el caso de la inscripción para asistir al curso presencial, esta será el 11 de febrero de 2025 a las 07:00 de la noche.

En su modalidad presencial el curso se impartirá de martes a jueves de 7:00 a 8:20 de la noche en el University of North Texas at Dallas, 7400 University Hills Blvd. en Dallas.

Mientras que las pruebas presenciales se llevarán a cabo el 13 de febrero de 2025 a las 7:00 de la noche.

Otras fechas importantes del programa:

Orientación (Presencial y en línea): 18 de febrero de 2025 a las 7:00 de la noche.

Capacitación en Tecnología (Presencial y en línea): 18 de febrero de 2025 a las 7:00 de la noche.

Inicio de clases (presencial y virtual): 18 de enero de 2025, a las 7:00 de la noche.

Días de clase (Presencial y online): Martes y Jueves de 7:00 - 8:20 pm

Ubicación en persona: UNT Dallas, Founders Hall #101

Si quiere más información, puede comunicarse por correo electrónico a [email protected] o por teléfono al (430) 269-0291 o (469) 630-1590 .

