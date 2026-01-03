Ley HB 2983: activan cambios en el examen para la licencia de conducir en Illinois

Suscríbete a nuestros canales

El inicio del 2026 trae consigo una transformación en la normativa vial del estado de Illinois, en Estados Unidos.

Desde el pasado jueves 1 de enero, entró en vigor la Ley HB 2983, una reforma integral impulsada por la Secretaría de Estado que no solo moderniza el sistema de evaluación del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV), sino que endurece las sanciones contra el fraude y refuerza la protección de los usuarios más vulnerables en la vía: los ciclistas.

Uno de los puntos más críticos de la nueva legislación es la lucha contra las irregularidades en las pruebas de aptitud.

Con la implementación de la Ley de Seguridad Vial y Modernización del DMV, las autoridades han definido criterios específicos para combatir el uso de dispositivos electrónicos durante la evaluación.

El uso de micrófonos ocultos, auriculares o teléfonos celulares con el fin de recibir asistencia externa para responder el examen será causa de anulación inmediata. El solicitante será señalado formalmente por fraude, lo que podría acarrear la suspensión temporal o definitiva de su derecho a tramitar la licencia.

Como contraparte, la oficina ahora tiene la facultad legal de administrar exámenes escritos de forma remota,, siempre bajo protocolos de supervisión que aseguren la integridad del proceso.

Ciclistas

La HB 2983, promovida por el representante Edgar González Jr. y el senador Steve Stadelman, introduce cambios significativos en el Manual de Reglas de Tránsito para salvaguardar la vida de quienes se desplazan en bicicleta:

Rebase Obligatorio de Carril: A partir de ahora, un conductor de vehículo automotor tiene la obligación legal de cambiar de carril completamente antes de rebasar a un ciclista, eliminando la práctica riesgosa de pasar a pocos centímetros del mismo en un solo canal. Actualización de Normativas: La publicación oficial de "Reglas de Tránsito" incluirá secciones ampliadas sobre leyes y mejores prácticas para la convivencia segura con peatones y ciclistas.

Esta ley busca reducir el congestionamiento en las oficinas físicas del DMV al permitir trámites digitales, mientras establece un marco de respeto mutuo en las calles de ciudades con alto tráfico ciclístico como Chicago y Rockford. Se recomienda a los conductores revisar la versión actualizada de las Reglas de Tránsito para evitar multas bajo el nuevo esquema de seguridad.

