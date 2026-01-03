Zoom emite importante comunicado este sábado 3 de enero: detalles aquí

Suscríbete a nuestros canales

La empresa de envíos Zoom emitió un comunicado oficial este sábado 3 de enero para informar a sus clientes y agentes sobre cambios operativos en su red de oficinas.

En el mensaje, la compañía indicó que las operaciones en sus oficinas físicas han sido suspendidas de manera temporal, sin especificar una fecha exacta para la reanudación del servicio presencial.

Zoom reiteró que se trata de una suspensión momentánea y que continuará ofreciendo alternativas para atender a sus clientes.

El servicio de remesas de Zoom continúa funcionando con normalidad

A pesar del cierre temporal de las oficinas físicas, Zoom aclaró que el servicio de remesas se mantiene completamente operativo. Los usuarios pueden seguir realizando sus transacciones sin interrupciones mediante las plataformas digitales habilitadas por la empresa.

Según el comunicado, las operaciones electrónicas permiten a los clientes gestionar sus envíos y trámites habituales de forma segura y continua, garantizando la prestación del servicio mientras se mantiene la suspensión presencial.

Zoom resaltó que sus canales electrónicos están activos para facilitar las gestiones de los clientes durante este período. A través de estas plataformas, los usuarios pueden realizar consultas, procesar remesas y obtener información relacionada con sus servicios.

Los clientes pueden comunicarse a través de los siguientes medios:

Zoom recomendó a sus clientes utilizar exclusivamente los canales digitales y oficiales para evitar contratiempos. Asimismo, exhortó a mantenerse informados a través de sus medios institucionales ante cualquier actualización relacionada con la reanudación de las operaciones en oficinas físicas.

Visita nuestras secciones: Servicios

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube