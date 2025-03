Lo que debe saber sobre el Crédito por otros dependientes del IRS: Montos a recibir y fecha límite 2025

Suscríbete a nuestros canales

En medio de la temporada de impuestos 2025 en Estados Unidos (EEUU) los contribuyentes deben prestar atención a los créditos y reembolsos que son elegibles para recibir, este es el caso del ODC.

Estamos hablando de un Crédito para Otros Dependientes (ODC), disponible para los contribuyentes por cada uno de sus dependientes calificados que no puedan reclamar el Crédito Tributario por Hijos (CTC) o el Crédito Tributario Adicional por Hijos (ACTC).

Un punto importante que hay que tener presente sobre el ODC es que se trata de un crédito fiscal no reembolsable, por cada dependiente que no sea elegible para el CTC no reembolsable y el ACTC, como lo explica el IRS

Como menores de 17 años o más, dependientes adultos y dependientes que tienen un ITIN (Número de Identificación Personal del Contribuyente), entre otros.

Y está disponibles para reclamarse hasta el final de la temporada de impuestos el 15 de abril, tenga en cuenta que estos pagos están activos desde el mes de marzo para los que cumplen con las pautas de elegibilidad.

Elegibilidad y montos

Se puede llegar a cobrar hasta $500 por cada dependiente que no sea elegible para el CTC no reembolsable y el ACTC.

Es decir, los dependientes calificados que pueden recibir este crédito deben cumplir con:

Ser un dependiente declarado en su declaración.

Ser un dependiente que no puede ser reclamado para el CTC/ACTC.

Ser ciudadano estadounidense, nacional estadounidense o extranjero residente en EE. UU.

Tener un SSN, ITIN o ATIN que se emitió antes de la fecha de vencimiento de la declaración (incluidas las extensiones).

Además, se debe tener presente que, el crédito comienza a disminuir en valor si su ingreso bruto ajustado excede los $200.000, y los $400.000 para casados que presentan una declaración conjunta.

Puede verificar su caso de forma personalizada en el siguiente enlace: https://www.irs.gov/help/ita/does-my-childdependent-qualify-for-the-child-tax-credit-or-the-credit-for-other-dependents.

Además, debe saber que el proceso es el mismo que el del CTC y el ACTC, solo debe presentar una Formulario 1040, Declaración de impuestos sobre la renta de personas físicas de EEUU.

Esto, ingresando a sus hijos y otros dependientes en la sección Dependientes y adjuntando un formulario completo Anexo 8812, Créditos por hijos cualificados y otros dependientes.

