Los 10 códigos postales más deseados en EEUU: descubre por qué son tan buscados estos zip code

Suscríbete a nuestros canales

El mercado inmobiliario en Estados Unidos muestra una fuerte tendencia hacia códigos postales del Medio Oeste, donde varios suburbios de Chicago se destacan entre los más populares.

La información fue obtenida del portal web de Telemundo Chicago que cita directamente la pagina de Realtor.com, que analiza la demanda y el ritmo del mercado con base en datos actualizados de propiedades y tiempos de permanencia en anuncios disponibles en su sitio.

¿Por qué son tan buscados estos códigos postales?

Estos códigos postales atraen a compradores por varias razones clave: ofrecen un equilibrio entre la tranquilidad y la calidad de vida de entornos suburbanos con la proximidad a la ciudad y sus servicios.

También poseen buena conectividad con transporte público y acceso a infraestructuras importantes; cuentan con una oferta atractiva de servicios educativos, culturales y recreativos; además, presentan un ritmo acelerado en la venta de propiedades, reflejando una alta demanda y deseabilidad del mercado.

En particular, estos sectores poseen características demográficas estables y una creciente valorización inmobiliaria, factores que convienen tanto a familias como a inversionistas.

El Medio Oeste lidera la demanda inmobiliaria en EE. UU.

En la lista reciente de Realtor.com sobre los códigos postales más populares, el Medio Oeste domina con 26 ubicaciones dentro del top 50 a nivel nacional, con tres situadas en el top 10.

La región se destaca por un alto interés comprador y viviendas que se venden rápidamente, medida por el tiempo que las propiedades permanecen listadas en el mercado.

El código postal 63021 de Ballwin, Missouri, es el de mayor demanda en esta zona, ubicado en el tercer puesto del país. En cuanto a Illinois y el área de Chicago, varios códigos destacan: el 61108 de Rockford (puesto 11), 60189 de Wheaton (puesto 12) y 61704 de Bloomington (puesto 26), entre otros.

Estas áreas del Medio Oeste reflejan un mercado dinámico y competitivo conforme aumentan las consultas y ventas de propiedades.

Suburbios de Chicago con alta demanda inmobiliaria

Dentro del área metropolitana de Chicago, suburbios como Wheaton y Rockford encabezan las preferencias de los compradores. Este fenómeno responde a múltiples factores, incluido el atractivo residencial de estas zonas, la infraestructura y la proximidad a servicios esenciales.

Otras ciudades del Medio Oeste que figuran entre las 50 mejores son:

53186 - Waukesha, Wisconsin

55014 - Circle Pines, Minnesota

53402 - Racine, Wisconsin

53083 - Sheboygan, Wisconsin

67212 - Wichita, Kansas

54403 - Wausau, Wisconsin

45014 - Fairfield, Ohio

54601 - La Crosse, Wisconsin

46033 - Carmel, Indiana

44883 - Tiffin, Ohio

Visita nuestra sección de Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube