Mamografías gratis en Chicago: ¿Quién es elegible para la prueba que ofrece Silver Lining?

La Fundación Silver Lining (ASLF) financia pruebas de salud mamaria que salvan vidas en 16 hospitales de Chicago y áreas aledañas.

A través de programas como "Cómprale una mamografía a mamá", la ASLF ha brindado servicios gratuitos a cerca de 30,000 mujeres, sin excluir por edad o nivel socioeconómico.

La ASLF evolucionó de un programa de extensión a una entidad que financia pruebas de salud mamaria que salvan vidas.

Su misión se basa en las palabras de la madre de su fundadora: "Todos somos una familia y debemos ayudarnos mutuamente". La ASLF no excluye por edad, residencia ni nivel socioeconómico.

¿Quiénes se benefician del programa "Cómprale una mamografía a mamá"?

El programa Buy A Mom A Mammogram (BAMAM), fundado en 2006, financia pruebas gratuitas para personas sin seguro médico o con seguro insuficiente. A través de BAMAM, casi 30.000 mujeres han recibido mamografías de detección, ecografías, resonancias magnéticas y biopsias. La tasa de diagnóstico de cáncer de mama financiada por BAMAM es cinco veces superior al promedio nacional.

Además, la Coalición de Información sobre el Cáncer de Chicagoland (CCIC) deriva en promedio al 60% de las mujeres que participan en BAMAM.

¿Qué sucede si se diagnostica cáncer?

La ASLF colabora con 16 hospitales asociados en el área metropolitana de Chicago, Rockford y Elgin.

En caso de diagnóstico de cáncer de mama, estos hospitales garantizan que cualquier persona en el programa BAMAM reciba tratamiento gratuito a través de programas públicos o del programa de atención benéfica del hospital.

