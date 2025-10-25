¡Mega deportaciones en 2025! El zar fronterizo de Trump anuncia la cifra que el gobierno planea superar

Suscríbete a nuestros canales

La administración del presidente Donald Trump ha establecido un objetivo ambicioso en materia de inmigración: deportar a más de 600.000 inmigrantes antes de que finalice el año 2025.

Tom Homan, el zar fronterizo anunció la cifra y afirmó que están "en camino" de alcanzarla.

Durante su intervención en la Cumbre sobre el Futuro de la Defensa de Axios, Homan detalló las cifras oficiales. Las autoridades de inmigración, que incluyen al ICE y la CBP, contabilizaron 548.000 expulsiones hasta el pasado mes de septiembre.

¿Cuántas deportaciones se están realizando al día?

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) respaldó las cifras en un comunicado emitido el 23 de septiembre, donde confirmó haber superado el medio millón de deportaciones. Analistas externos, citados por Newsweek, proyectan un ritmo diario intenso.

Según el promedio actual, la administración necesitaría realizar unas 1.886 deportaciones por día para alcanzar cerca de 688.553 expulsiones al final del año. El objetivo de superar las 600.000 deportaciones no batiría el récord histórico de otras administraciones.

¿A qué se deben las altas cifras de expulsión?

Aaron Reichlin-Melnick, del American Immigration Council, señaló que en el caso de la administración Trump, muchas de las deportaciones declaradas podrían incluir devoluciones en puertos de entrada o autoexpulsiones.

No obstante, la meta representa un incremento significativo respecto a la cifra promedio diaria de otras épocas.

El objetivo de Trump aspira a superar las 600.000 y habla de una política migratoria más agresiva en los primeros meses. Sin embargo, analistas políticos señalan que la capacidad de alcanzar el número final dependerá de varios factores.

¿Qué podría frenar o limitar la meta de deportaciones?

Analistas políticos señalan que el cumplimiento de la meta dependerá de la capacidad de detención de las agencias migratorias. También influirán los acuerdos de repatriación con otros países y los recursos de transporte disponibles.

Cualquier acción legal que pueda frenar o limitar la expulsión de ciertos grupos de inmigrantes también impactaría en el número final. La cifra, aunque no es un récord histórico, subraya una política migratoria de alta intensidad.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube