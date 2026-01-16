Migrante muere en El Paso y la policía cree que lo mataron

Suscríbete a nuestros canales

Nuevos detalles sobre el fallecimiento del migrante Geraldo Lunas Campos, ocurrido el pasado 3 de enero en el centro de detención Camp East Montana, apuntan a que el deceso no se produjo por causas naturales.

Informes recientes indican que la Oficina del Médico Forense del Condado de El Paso se inclina por calificar el hecho como un homicidio, tras detectar signos de asfixia mecánica.

Discrepancias en el reporte oficial

Aunque el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) reportó inicialmente que Lunas Campos, de 55 años, sufrió "angustia médica" tras ser aislado por comportamiento perturbador, documentos internos y testimonios obtenidos por The Washington Post revelan un escenario distinto. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) alegó que el hombre intentó quitarse la vida y que perdió el conocimiento durante un forcejeo con el personal de seguridad mientras intentaban impedirlo.

No obstante, la oficina forense ha señalado preliminarmente que la causa de muerte sería asfixia por compresión de cuello y pecho. Este incidente marca el segundo fallecimiento en dicha instalación desde su apertura en agosto de 2024, sumándose al caso del guatemalteco Francisco Gaspar Cristóbal Andrés, quien murió en diciembre tras ser hospitalizado.

Reacciones y situación del centro

La congresista Verónica Escobar ha solicitado el cierre inmediato de la instalación, que alberga a más de 3.000 personas y es considerada la más grande de su tipo en Estados Unidos. Escobar ha denunciado anteriormente la falta de personal capacitado en este recinto gestionado por una corporación privada bajo un contrato de 1.240 millones de dólares.

"El Campamento East Montana debería cerrarse y el contrato rescindirse. Nunca se ha adherido a estándares básicos para garantizar la seguridad y dignidad de los seres humanos bajo custodia", expreso Escobar.

El caso se mantiene bajo investigación activa por parte de las autoridades federales para determinar las responsabilidades del personal de custodia en el evento.

