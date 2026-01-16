Roban 30.000 dólares en tarjetas Pokémon tras violento asalto con hacha en Washington

Suscríbete a nuestros canales

El comercio de artículos de colección en el estado de Washington enfrenta un nuevo incidente de inseguridad tras el robo de mercancía valorada en más de 30.000 dólares. El suceso tuvo lugar en la tienda MuGu Games, ubicada en Everett, donde un sujeto logró ingresar a las instalaciones durante la madrugada para extraer ejemplares de alto valor de la franquicia Pokémon.

Según el reporte de las autoridades locales, el evento se registró aproximadamente a la 1:00 a. m. del pasado jueves 8 de enero, cuando el sospechoso vulneró el acceso principal del local para dirigirse específicamente a las áreas de exhibición de las cartas más costosas.

Uso de hacha en el asalto

Las grabaciones de las cámaras de seguridad muestran a una persona vestida íntegramente de negro rompiendo una ventana exterior para acceder al recinto. Una vez dentro, el individuo utilizó un hacha para destruir las vitrinas reforzadas donde se resguardaban las piezas de colección. La rapidez del asalto permitió que el perpetrador se llevara miles de dólares en inventario antes de que las patrullas llegaran al lugar. Este tipo de incidentes se ha vuelto recurrente en diversas zonas de EE. UU., debido al incremento del precio de reventa de estas tarjetas en mercados secundarios y plataformas de subastas.

Sobre la situación del negocio, el propietario de MuGu Games ha expresado su preocupación por la pérdida de material difícil de reponer.

"Entró y rompió los estuches de las tarjetas con un hacha. No buscaba dinero, iba directamente por los objetos de mayor valor que teníamos expuestos", declaró el dueño del local a los medios tras revisar los daños.

Por su parte, el Departamento de Policía de Everett confirmó el estado de las investigaciones:

"No se han realizado arrestos en relación con este robo; estamos revisando las grabaciones de video para identificar al sospechoso".

Tendencia de robos en el sector coleccionista

Este robo no es un hecho aislado, ya que en la última semana se han reportado incidentes similares en otras tiendas de juegos de la nación. La policía de Everett ha solicitado la colaboración ciudadana para localizar las cartas sustraídas, las cuales suelen ser rastreables por sus números de serie y grados de calificación en caso de estar certificadas. La tienda ha entregado el inventario detallado de lo robado a los investigadores, mientras que los comercios aledaños han sido alertados sobre el incremento de hurtos bajo esta modalidad de "alunizaje" o rotura de cristales.

Hasta la fecha, el sospechoso permanece prófugo y no se ha recuperado ninguna de las piezas de colección sustraídas del establecimiento.

