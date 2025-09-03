Se acerca el Mundial 2026: esta es la visa que se necesita para viajar a Estados Unidos

Suscríbete a nuestros canales

A menos de un año de que comience el Mundial de Fútbol 2026, que se disputará en tres naciones, los amantes del balompié se preparan para visitar Estados Unidos y apoyar a su selección.

Para la edición del año que viene, la aclamada Copa del Mundo se llevará a cabo en tres países, en EEUU, Canadá y México.

De toda la jornada deportiva, se espera que más de 60 partidos se jueguen en Estados Unidos, lo que lo convertiría en el anfitrión principal del Mundial 2026.

Por tal razón, es importante conocer los requisitos que deben cumplir los turistas que esperan viajar al país norteamericano con la intención de disfrutar de los partidos.

¿Con cuál visa se debe contar para viajar al Mundial 2026 en Estados Unidos?

El Departamento de Estado de EEUU emitió un comunicado para quienes tienen pensado viajar para la Copa del Mundo. Además, alertan de que los procesos de visado toman tiempo, por lo que deben comenzar si quieren que el trámite esté listo para junio del año que viene.

Los turistas deben iniciar el trámite de visa B-2 con suficiente anticipación.

El formulario se puede encontrar en el sitio web travel.state.gov, allí deberá cargar una fotografía cumpla que con los requisitos establecidos.

Es vital guardar una copia impresa de la solicitud, la cual será necesaria durante la entrevista consular.

Asimismo, el Departamento de Estado de EEUU aseguró que trabajan arduamente para cumplir con todos los trámites y garantizar un proceso rápido y seguro.

¿Cuándo empieza la Copa del Mundo?

El 11 de junio de 2026 será el primer partido del Mundial de Fútbol y se jugará en la Ciudad de México en el Estadio Azteca, con México como local.

Por su parte, la selección de Canadá hará su debut un día después, el 12 de junio, en el Estadio Nacional de Canadá en Toronto.

Mientras que Estados Unidos tendrá su primer partido ese mismo día en el SoFi Stadium en Los Ángeles.

Hasta ahora las seleccionas confirmadas para el Mundial 2026 son:

Canadá.

México.

Estados Unidos.

Japón.

Nueva Zelanda.

Irán.

Argentina.

Uzbekistán.

Corea del Sur.

Jordania.

Australia.

Brasil.

Ecuador.

Para esta edición participarán 48 selecciones y el sorteo de grupos está pautado para el 5 de diciembre de 2025.

