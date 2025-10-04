Sí es posible un alquiler más bajo en Chicago: descubre los barrios que ofrecen precios asequibles

Suscríbete a nuestros canales

El valor del alquiler en Chicago continúa en ascenso y alcanza niveles que posicionan a la ciudad entre las más costosas para vivir en Estados Unidos. El precio promedio general de un apartamento se ubica alrededor de los $1,975 mensuales, reflejando un incremento de entre 4% y 5% frente al año anterior. Este repunte evidencia un mercado de vivienda cada vez más competitivo y con amplia disparidad entre zonas céntricas y residenciales.

La información fue tomada del portal web de Zumper y RentCafe, que coinciden en que Chicago mantiene una alta demanda de unidades en renta. Según estas fuentes, el precio para un apartamento de una habitación ronda los $2,120 mensuales, mientras que uno de dos habitaciones puede superar los $2,500. Las cifras sitúan a la ciudad por encima de otras urbes vecinas como Shaumburg y Wheaton, donde los precios se mantienen algo menores.

Leo Castro, un inmigrante colombiano, relata que la búsqueda de vivienda en Chicago fue difícil:

“Yo tengo todo en regla y aun así conseguir apartamento aquí es complicadísimo. Me pidieron comprobantes de ingresos, puntaje de crédito y un depósito igual al alquiler. Encontré algo para mi familia, tres habitaciones por $2,000 mensuales, pero con tantos requisitos y competencia, mudarse en Chicago no es nada fácil. No busco lujos, sólo seguridad y espacio”.

Costos por tipo de vivienda

Los apartamentos tipo estudio registran precios entre $1,400 y $1,576 al mes. Aquellos de una habitación se ubican entre $1,950 y $2,297, mientras que las unidades de dos habitaciones presentan un rango de $2,475 a $3,138. En los de tres cuartos, el monto mensual supera los $3,000. La tendencia confirma que el costo del alquiler crece en proporción al tamaño y ubicación de la propiedad.

En general, la cercanía a las universidades y al centro contribuye a la presión sobre el mercado inmobiliario en estas áreas, elevando las tarifas de alquiler en comparación con barrios más alejados y accesibles.

Diferencias marcadas entre barrios

El valor real del alquiler varía según el área de la ciudad. En zonas céntricas y de alta demanda como Near North Side, The Loop, Near West Side y River North, los precios de una habitación suelen superar los $2,700. En contraste, vecindarios más accesibles como Albany Park o Rogers Park ofrecen rentas que pueden rondar los $1,385, representando un ahorro de hasta $800 frente a los promedios del centro. También barrios como Pilsen y Bronzeville mantienen tarifas más moderadas, por debajo de los $2,000, ofreciendo alternativas con buena conexión al núcleo urbano.

El informe destaca además que la creciente búsqueda de alquileres se relaciona con el regreso de estudiantes y trabajadores a la ciudad. Según el Rastreador de Participación de Inquilinos de RentCafe, Chicago escaló del puesto 15, al sexto como uno de los mercados de renta más solicitados del país.

