Visa Estados Unidos: así puede cambiar el propósito de viaje

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) informa que los turistas en Estados Unidos pueden ser elegibles para cambiar su visa si su propósito original ha cambiado.

Esto siempre que hayan sido admitidos legalmente como no inmigrantes según detallan sus normas publicadas en su web oficial.

Para entrar a EEUU, los ciudadanos extranjeros deben obtener un permiso, siendo la visa de visitante (B-1/B-2) la más común para estancias temporales.

La visa B-1 es para asuntos de negocios, mientras que la B-2 se destina al turismo, visitas familiares y tratamientos médicos. Sin embargo, quienes poseen estas visas no pueden trabajar en el país.

¿Cómo modificar el motivo de viaje?

Si un visitante desea modificar el propósito de su viaje, debe presentar una solicitud utilizando el formulario I-539 antes de que expire su autorización de estadía.

Para que esto sea posible, es necesario haber sido admitido legalmente en EE.UU. y no haber cometido acciones que generen inelegibilidad para beneficios de inmigración.

Además, el pasaporte debe tener validez durante el tiempo solicitado en la nueva clasificación de no inmigrante.

Las solicitudes de extensión o cambio de estatus deben hacerse al menos 45 días antes de la fecha de vencimiento indicada en el formulario I-94.

En el caso de clasificaciones laborales, se requiere el formulario I-129.

En caso de permanencia

Si un extranjero permanece en EEUU con una visa de turista caducada sin haber cambiado su estatus, pierde su condición legal, lo que puede afectar su capacidad para obtener futuros beneficios o regresar al país.

USCIS recomienda salir de EEUU para evitar posibles consecuencias.

Además, hasta que no se reciba la aprobación del cambio de estatus, no se debe asumir que se ha autorizado y se deben evitar actividades no permitidas, como asistir a clases sin la debida autorización.

Visita nuestra sección: Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube