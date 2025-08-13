Reportan caída masiva de WhatsApp este 13 de agosto: ¿qué pasó?

Suscríbete a nuestros canales

De acuerdo con diversos reportes de usuarios. la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp presentó una caída masiva este miércoles 13 de agosto de 2025.

Según la plataforma Downdetector, cerca de las 14:00 horas este día los usuarios tenían problemas con el sitio web de la aplicación, así como con la conexión del servidor.

El sitio web de reportes de usuarios marcaba a la Ciudad de México, Guadalajara, Tijuana, Monterrey, Mérida, León y Puebla como los epicentros de las quejas, aunado a Brasil, Chile, y diferentes partes del mundo se registró esta caída..

¿Qué pasó con WhatsApp?

De acuerdo con los más de 800 reportes, el principal problema con la app se relaciona con la vinculación de dispositivos a WhatsApp Web.

Más del 84% de las quejas recibidas eran por esta falla.

WhatsApp Web es una extensión de la aplicación de mensajería instantánea que permite a los usuarios acceder a sus chats y mensajes desde un navegador web en su computadora.

El 10% de los reportes eran por errores con la conexión del servidor y el 5% restante por fallas en el envío de mensajes.

Pasadas las 14:40 horas los reportes de fallas casi alcanzaban las mil quejas, pues WhatsApp Web seguía sin funcionar.

