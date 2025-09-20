Visitas y envios a una prisión en EEUU: los pasos para ayudar a un familiar o amigo encarcelado

Suscríbete a nuestros canales

Para quienes tienen en prisión a un familiar o amigo, existen vías establecidas para visitarlos o enviarles dinero con el fin de que puedan acceder a bienes dentro de la prisión. Esta información corresponde a procedimientos vigentes difundidos a través del portal web oficial de la Oficina Federal de Prisiones (BOP). Esta agencia pertenece al Departamento de Justicia de los Estados Unidos encargada de administrar 119 instituciones penitenciarias en todo el país.

Enviar dinero a una persona en una prisión federal

Para enviar dinero a un recluso en prisión federal, la persona cuenta con una cuenta similar a la bancaria y puede realizar compras en la tienda de la prisión. Los depósitos pueden hacerse electrónicamente a través de Western Union o MoneyGram. Para ello necesitarás la siguiente información:

Número de cuenta: Número de registro de ocho dígitos del recluso, sin espacios ni guiones, seguido inmediatamente por el apellido del recluso (ejemplo: 12345678DOE). Nombre de la empresa: Oficina Federal de Prisiones Ciudad y estado: Washington, DC El código de recepción siempre es: 7932 Beneficiario: Nombre completo del recluso comprometido

Para más detalles, puede ingresar a al siguiente enlace LINK, o llamar a la Oficina Federal de Prisiones (BOP, sigla en inglés) al número telefónico 202-307-2712 en horario de 8:00 a.m. a 4:30 p.m. horario del este.

Visitar a una persona en una prisión federal

Asegúrese de que su visita sea un éxito siguiendo cuidadosamente estos pasos:

Localice al recluso: determine en qué prisión se encuentra el recluso, ya que puede haber sido trasladado por razones médicas, de seguridad o para participar en programas especiales. Número de registro: use el número de registro del recluso para obtener información precisa. Listas de visitas: el recluso debe completar un formulario donde incluye a los visitantes potenciales, y estos deben completar su parte del formulario y enviarlo a la prisión para su aprobación. Aprobación: solo se permite la visita si el visitante está en la lista aprobada por el recluso y autorizada por la BOP. La prisión puede realizar verificaciones de antecedentes y contactar agencias policiales. ¿Quién puede visitar?: familia inmediata (padres, hermanos, cónyuge, hijos) y otros familiares (abuelos, tíos, primos), además de amigos (hasta 10), funcionarios, abogados, grupos religiosos, entre otros autorizados. Normas de visita: familiarícese con las reglas, incluyendo el código de vestimenta. Ropa inapropiada, como pantalones cortos o ropa reveladora están prohibidas. Duración y comportamiento: la visita mínima es de 4 horas al mes, con posibles restricciones para evitar aglomeraciones. Las visitas deben ser tranquilas y dignas. Contacto físico: permitido solo saludos y despedidas con contacto limitado, no hay visitas conyugales. Planifique el viaje: consulte los horarios y días de visita específicos de la prisión, que suelen ser fines de semana y festivos, y organice su propio transporte.

Para más detalles, puede ingresar a al siguiente enlace LINK y para encontrar los teléfonos de las prisiones en los EEUU ingrese a este LINK.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube