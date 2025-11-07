Vuelos cancelados por cierre de gobierno: ¿La aerolínea paga el reembolso? Descubre cómo reclamar su dinero

Suscríbete a nuestros canales

Si recientemente te has sentido frustrado por la cancelación de un vuelo debido a los recortes operacionales de las aerolíneas, tengo buenas noticias para ti. Una nueva regulación del gobierno de Estados Unidos está de tu lado.

Ahora, la ley deja claro que los pasajeros tienen derechos, obligando a las aerolíneas a hacerse responsables económicamente en estas situaciones.

Según informes de NBC y Telemundo, y como parte de un esfuerzo más amplio para fortalecer los derechos de los consumidores, el Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT) ha implementado normas más estrictas que exigen a las aerolíneas devolver automáticamente el dinero a los viajeros afectados.

Reembolso automático: el nuevo estándar en medio de la cancelación de vuelos por el cierre de gobierno

Anteriormente, los pasajeros a menudo debían sortear procesos complejos y largas esperas para reclamar un reembolso.

Sin embargo, las nuevas reglas establecen que la aerolínea debe devolver el dinero de forma automática cuando cancelan un vuelo o lo retrasan significativamente y el pasajero opta por no aceptar una alternativa de reubicación o crédito de viaje.

Telemundo ha destacado la importancia de este cambio, señalando que los viajeros ya no tienen que solicitar formalmente el reembolso; se procesa de oficio.

¿En cuánto tiempo las aerolíneas deben pagar el reembolso?

El sistema de reembolso automático no solo hace que el proceso sea más fácil, sino que también establece plazos claros para las aerolíneas.

En concreto, si compraste tu boleto con tarjeta de crédito, la aerolínea tiene un máximo de siete días para realizar el reembolso.

Si pagaste de otra manera, el plazo se extiende a 20 días, tal como se ha mencionado en varios informes, incluyendo algunos de NBC.

¿Qué constituye una cancelación o retraso "significativo"?

El DOT definió los criterios de lo que considera una cancelación o retraso "significativo" para activar el derecho a reembolso. Esto incluye:

Vuelos cancelados por cualquier motivo.

Cambios sustanciales en la hora de salida o llegada que el pasajero no acepta.

Retrasos en la entrega de maletas o la no provisión de servicios opcionales pagados (como la selección de asientos).

La nueva regulación, que agencias como AP han cubierto ampliamente, busca asegurar que los consumidores reciban un trato justo, especialmente cuando las interrupciones se deben a problemas operacionales de la aerolínea, como son los recortes de personal o de rutas.

El pasajero siempre tiene la opción de recibir la devolución del dinero.

¿Qué se debe hacer si no recibes el reembolso?

A pesar de las nuevas reglas, el proceso no siempre funciona a la perfección. Los expertos aconsejan a los consumidores que, si no reciben su reembolso dentro de los plazos establecidos, presenten una queja ante el Departamento de Transporte (DOT).

Este paso es importante para que el gobierno esté al tanto de las aerolíneas que no cumplen con la normativa.

