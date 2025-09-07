Caracas Afternoon Tea Week: elegancia, sabor y tradición en CHATÉ

Suscríbete a nuestros canales

CHATÉ, fundado por Olga y Yadira, se consolida como el epicentro de una experiencia sensorial que reivindica la pausa, la elegancia y el placer compartido. En el corazón de Caracas, este salón de té fusiona la tradición inglesa con una estética vibrante, convirtiéndose en un referente de sofisticación gastronómica.

Durante la Caracas Afternoon Tea Week, CHATÉ ofrecerá su icónico servicio de té inglés para dos. La propuesta incluye una cuidada selección de tés —negros, verdes y florales— armonizados con guarniciones dulces y saladas. El maridaje sigue un compás encantador: florales para los salados, negros para los dulces y verdes para limpiar el paladar.

El ritual británico, reinterpretado con sabor local de CHATÉ

La experiencia comienza con sándwiches salados, sigue con scones tibios acompañados de nata y mermelada, y culmina con pastelería fina y macaroons. Cada elemento está pensado para despertar el paladar sin saturarlo, respetando la secuencia clásica del afternoon tea británico.

CHATÉ ofrece tés negro, verde, blanco, púrpura, pu-erh, oolong y rooibos, servidos por taza o en tetera, con leche entera, de coco o avena. Su barra de té —la primera en Caracas— presenta más de 70 mocktails sin alcohol, como el M&M (matcha y mango verde), el Mojito Breeze (parchita y té tropical breeze) y el London Fog (Earl Grey con queso crema y escamas de sal marina).

La carta incluye tortas, postres y helados artesanales, con opciones veganas y sin gluten. Los saladitos destacan por su variedad: miniquiches, pastel de ricota y espinaca, gratín de papa y minipolvorosas de pollo. Todo servido con protocolo y una estética que invita a vestirse para la ocasión.

Té con origen certificado y propósito solidario

Todos los tés de CHATÉ son mezclados, aromatizados y empacados en Alemania, con certificación de origen. “Ha sido muy enriquecedor confirmar lo que nos motivó a crear CHATÉ. Hemos vivido un despertar de esta bella tradición”, afirman sus creadoras.

La Caracas Afternoon Tea Week inicia el 14 de septiembre en el local de CHATÉ, piso 5 del Tolón Fashion Mall. Participarán Hortensia Orsini (Instituto de Protocolo y Etiqueta) y la Escuela de Gastronomía Mariano Moreno. Lo recaudado será donado a Fundasitio. Reservas vía Instagram:chate_ccs

Durante toda la semana, habrá actividades en locales aliados como Aroma di Caffé, Avanti Café, Coco Tea and Wine, Dopodomani Pizza, La Kombi del Té, Pastellus y Polanco Coffee and Tea. El cierre será el 21 de septiembre, Día Nacional del Té Chai.

