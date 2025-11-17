¡El V Encuentro Gerencial de CLX Group fue un éxito total!

Suscríbete a nuestros canales

¡Celebramos los logros del 2025! El V Encuentro Gerencial de CLX Group culminó con éxito este 14 de noviembre, presentando la reunión anual de líderes de la gran familia CLX. Durante dos días increíbles, esta jornada reunió a más de 120 directivos, gerentes y ejecutivos de MultiMax, CLX Samsung, XIO Store, HONOR Store y CLX ICONS junto a la directiva, en el Hotel Hesperia WTC Valencia con el objetivo de reforzar los lineamientos que guiarán a las marcas este próximo 2026.

Bajo la dirección Nasar Ramadan Dagga Mujamad, CEO de CLX Group, este evento se convirtió en una plataforma para destacar las mejoras e innovaciones implementadas durante todo el año a nivel administrativo, logístico, servicio al cliente, operaciones y más.

“Siempre es un placer hacer esta reunión y ver caras nuevas dentro de nuestro equipo, porque se trata de un reflejo de nuestro crecimiento como empresa, generando nuevas fuentes de empleo y cambiando la pauta del mercado. Un año más, gracias a todo nuestro equipo por ser parte de este V Encuentro Gerencial. Seguiremos creciendo para que nuestro 2026 sea mucho más brillante” expresó el empresario carabobeño Nasar Dagga.

A los equipos de MultiMax, CLX Samsung, XIO Store, HONOR Store, CLX y CLX ICONS, también se unieron las marcas aliadas Samsung, Condesa, Kucce, Omega Electronics, Keyton, Yamma Café, Vetrux, SJ Electronics y LG, quienes realizaron un conversatorio dirigido a los gerentes y directivos con el objetivo de fortalecer la integración, así como mejorar la experiencia en las tiendas.

Como parte de las actividades programadas para la velada, la mesa de trabajo de CLX Group contó con la presencia de la junta directiva del grupo empresarial, conformada por su presidente Nasar Dagga, Carlos Alvarado, CFO de CLX Group, Nelson Sánchez, el director de Compras Internacionales, Alberto Chediak, gerente de Ventas Nacionales de Multimax, Rafael Chediak, director de administración y contraloría, Zaki El Agra, director de Marketing, Nader El Agra, director de Compras Nacional y Yaser El Agra, director de Proyectos.

En esta edición, el enfoque estuvo orientado a contemplar los logros obtenidos durante el año, reseñando la actualización del sistema y evolución del ecosistema de MultiMax, el fortalecimiento de la red de aliados internacionales, que pronto alcanzará las 500 marcas dentro del consorcio, y la transformación de CrediMax, el sistema de compras por cuotas, sin intereses de la multimarca más grande del país.

Durante los dos días de actividades, los equipos también participaron en conferencias, talleres y mesas de trabajo enfocadas en la gestión del estrés y la ansiedad en entornos laborales. Estas sesiones estuvieron a cargo del Dr. Juan Carlos Branger, presidente de Branger Center C.A. y médico psicoterapeuta con más de 20 años de experiencia en mentoring y salud ocupacional; junto a Humberto Segura, coach de bienestar especializado en mindfulness, comunicación y desarrollo personal.

“Los grandes equipos no esperan el futuro, lo construyen. Para nosotros en CLX Group, este 2025 ha sido un año de crecimiento, metas alcanzadas y grandes proyectos. Hoy más que nunca, reafirmamos que nuestro crecimiento no depende de una sola persona, sino de un equipo unido que trabaja con visión y compromiso por Venezuela, así como mis socios y cada una de las marcas internacionales que creen en nosotros. Ese es el espíritu que nos impulsa hacia el 2026” expresó el CEO, Nasar Ramadan Dagga.

Durante el encuentro se dieron a conocer los avances del grupo empresarial durante el 2025, entre ellos:

La ampliación de la red de tiendas Multimax con nuevas sucursales en todo el país y futuras aperturas.

con nuevas sucursales en todo el país y futuras aperturas. La integración de herramientas digitales para optimizar la experiencia del cliente y los procesos internos.

Nuevos desarrollos dentro del programa PriorityMax, que este año contó con un récord histórico de suscripciones, y CrediMax.

Nuevas alianzas con Zona Tech, Yamma Café y Bangente.

Asimismo, el encuentro incluyó una ceremonia especial de reconocimientos liderada por el grupo empresarial junto a las marcas aliadas de CLX Group. Durante esta actividad, se premiaron a los gerentes por su desempeño, liderazgo y compromiso a lo largo del año.

Con más de 12 años de trayectoria, CLX Group se ha consolidado como el grupo tecnológico más grande del país. A lo largo de su historia, Nasar Ramadan Dagga Mujamad ha liderado proyectos que acercan al mercado nacional lo mejor en dispositivos inteligentes, electrodomésticos, robótica y ahora, movilidad sustentable.

Conoce más sobre las marcas que conforman este consorcio a través de su portal oficial, www.clx-group.com, y en redes sociales como @clx.group en Instagram, donde hallarás la información más relevante sobre el grupo empresarial líder en tecnología e innovación.

