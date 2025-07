Garnier presenta el nuevo Express Aclara Booster Serum Noche

Garnier, la marca de cuidado personal que combina ingredientes naturales en fórmulas innovadoras e impulsa la belleza natural, ha anunciado su innovador Express Aclara Booster Serum Noche, un potente tratamiento nocturno formulado con un 10% de Vitamina C Pura de origen natural y Ácido Hialurónico, diseñado con una fórmula minimalista y avanzada que combate las manchas día y noche y unifica el tono de la piel, con resultados comprobados en solo cuatro semanas.

Las manchas solares suelen ser causadas por la sobreexposición a los rayos UVA y UVB, lo que genera un exceso de melanina y altera las células pigmentarias de la piel. Para combatirlas, la fórmula del Express Aclara Booster Serum Noche de Garnier aprovecha el proceso natural de reparación cutánea durante la noche. Libre de alcohol y silicona. Esta fórmula combina el poder antioxidante de la Vitamina C en su forma más concentrada y de origen natural, es un antioxidante contribuye a iluminar y unificar el tono de la piel, mientras que el ácido hialurónico hidrata y rellena, disminuyendo la apariencia de líneas finas.

Luego de pruebas, el 89% de los usuarios notaron una piel más suave y el 84% experimentaron una mejora en la luminosidad y una piel más descansada y radiante después de 4 semanas de uso del Express Aclara Booster Serum Noche. La promesa es reducir visiblemente las manchas oscuras y aporta uniformidad en la piel.

¿Cómo se utiliza? Aplica de 3 a 4 gotas del Express Aclara Booster Serum Noche sobre el rostro limpio. Extiende de manera suave y uniforme por el rostro, deja secar.

Duplica la acción de la vitamina C que combate las manchas día y noche con el Express Aclara Booster Serum Día con 3,5% Vitamina C + niacinamida + ácido salicílico más el nuevo Express Aclara Booster Serum Noche con la máxima concentración de 10% Vitamina C Puro de origen natural. Y para mejores resultados, complementa los dos productos con la rutina completa de Express Aclara Vitamina C de Garnier con el agua micelar, limpiador facial y la crema hidratante.

Recuerda que los productos de Garnier tienen fórmulas veganas, aprobado por Cruelty Free International por el programa de Leaping Bunny.

Con Express Aclara Booster Serum Noche de Garnier, duplica el poder de la Vitamina C en tu rutina de noche para una piel luminosa, suave y libre de manchas

Garnier

Visite nuestra sección de Agenda Empresarial

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube