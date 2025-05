Maybelline New York revoluciona la belleza con The Falsies Surreal:

Suscríbete a nuestros canales

Maybelline New York la marca de maquillaje de la ciudad que nunca duerme, celebra la belleza con el lanzamiento de su nueva máscara de pestañas The Falsies Surreal. Este nuevo producto ofrece 10 veces más volumen y 36% más de longitud con un efecto de extensión de pestañas en casa. Con su fórmula avanzada y un cepillo en forma de hélice, se suma a la gama de The Falsies junto a The Falsies y The Falsies Lash Lift.

La marca número 1 de maquillaje en el mundo, Maybelline New York, diseñó un novedoso cepillo en forma de hélice, que combina fibras largas y cortas trenzadas, que permiten alcanzar las pestañas desde la raíz hasta las puntas, garantizando una aplicación uniforme y sin grumos.

En el contexto actual donde las extensiones de pestañas se han convertido en una inversión de tiempo y dinero, Maybelline New York ofrece una solución accesible, rápida y poderosa. El impacto visual es inmediato: pestañas alargadas y perfectamente definidas en cada aplicación y, lo mejor, sin esfuerzo ni compromiso a largo plazo. The Falsies Surreal cuenta con una versión lavable y a prueba de agua, que acompaña a las consumidoras en sus días más activos, manteniendo una apariencia deslumbrante por horas y que se adapta a cualquier ocasión.

Con el lanzamiento de esta propuesta, Maybelline New York reafirma su liderazgo en belleza e innovación. Desde sus inicios, la marca ha estado a la vanguardia de la industria del maquillaje, combinando la creatividad y la ciencia para empoderar a las mujeres en todo el mundo. Su fórmula avanzada y su cepillo de alta precisión ofrecen a las mujeres audaces una herramienta poderosa para realzar su mirada. The Falsies Surreal no solo promete longitud y duración, sino también inspira a expresarse con confianza y estilo.

Desafía la realidad de tus pestañas con The Falsies Surreal, efecto extensiones, que te brinda 10 veces más volumen y un 36% más de alargamiento para un efecto extensiones de pestañas en casa.

¡Prepárate para un impacto surreal!

