McCormick® realiza la primera edición de McCormick® Tea Masters Cup

Infusiones McCormick® presentó el McCormick® Tea Masters Cup, el primer concurso de la marca dirigido a profesionales y apasionados de la preparación de bebidas y la gastronomía de la Gran Caracas con el objetivo de resaltar la creatividad y talento de quienes consideran el té y las infusiones como una oportunidad para innovar y sorprender a sus consumidores.

“Desde Tea Shop Managers, Tea Tenders, sommeliers de té, baristas, bartenders, expertos en vinos y destilados, hasta chefs, pasteleros y panaderos, todos están invitados a demostrar su ingenio mediante la creación de bebidas originales, utilizando como base los productos de Infusiones McCormick®”, destacó María Petruschka Castillo, gerente de la marca.

McCormick® Tea Masters Cup está orientada a personas mayores de edad, que cuenten con formación o experiencia en áreas vinculadas a la gastronomía o las bebidas, los interesados pueden consultar las bases y condiciones del concurso en la página web www.infusionesmccormick.com. Allí deberán inscribir, una receta de un mocktail elaborado con al menos un producto de la línea de Infusiones McCormick®, entre el 21 de mayo y el 4 de julio a la medianoche, según explicó Castillo.

McCormick®

Quienes resulten seleccionados en la primera etapa, serán los veinte semifinalistas que participarán en una capacitación exclusiva con especialistas en té y bebidas, además de un kit de coctelería como obsequio. Estos elegidos realizarán el curso Tea Tender versión McCormick®, y deberán presentar un examen teórico y uno práctico, en el que elaborarán dos bebidas, para optar por un lugar en la fase final del certamen, donde solo ocho serán los escogidos.

La gran final se celebrará en vivo el 26 de agosto en Hachi Caracas. Allí, los ocho finalistas tendrán 20 minutos para preparar y presentar sus tres creaciones: un té caliente, un mocktail y un tea cocktail ante un jurado que elegirá a los tres ganadores.

Miriam Gómez, sommelier de té y cofundadora de Caracas Tea Company; Belkis Croquer, sommelier y miembro de la Culinary Academy of the Americas y el Panamerican Forum of Professional Culinary Associations; Merlín Gessen, presidente de la Asociación Venezolana de Neurogastronomía y director del Instituto de Neurociencia de las Américas y Neuro Consulting Group; y María Petruschka Castillo, gerente de marca de Infusiones McCormick®, serán los responsables de la elección. Además, Eduardo González, bartender élite y miembro de la Asociación de Bartenders de Venezuela será quien realice la evaluación técnica.

La premiación se llevará a cabo el 2 de septiembre, cuando los 3 ganadores recibirán excelentes premios de la mano de McCormick® y sus aliados estratégicos como la Asociación Venezolana de Neurogastronomía, Santa Teresa, LASER Airlines, Turaser, Magefesa, Bacco y Caracas Tea & Co.

Así, la primera edición de la McCormick® Tea Masters Cup no solo promete una emocionante competencia, sino que también se establece como una plataforma para impulsar la innovación y la pasión en el mundo del té. Infusiones McCormick® reafirma su posición como referente en las tendencias actuales de bebidas y mixología. Para conocer más sobre esta iniciativa y las últimas novedades, síguenos en nuestras redes sociales: @mccormick_infusiones.

