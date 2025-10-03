MultiMax reinaugura la zona condesa en Valencia con un enfoque premium

Suscríbete a nuestros canales

MultiMax celebra la reinauguración de su renovada Zona Condesa Experience en su sucursal de Valencia. Este nuevo espacio, mucho más amplio y cómodo, está diseñado para que los clientes exploren la tecnología y la nueva línea premium de Condesa, una marca de trayectoria en Venezuela.

La principal atracción es el lanzamiento de su innovador refrigerador Cross Door de Condesa, que simboliza la apuesta de la marca por el diseño y la tecnología de vanguardia para el hogar.

Detalle del Evento

La cita es este viernes 3 de octubre, a partir de las 10:00 AM, en la tienda MultiMax ubicada en la Av. Bolívar Norte, cruce con calle 137-A, frente al CC La Galería, en Valencia.

Nasar Ramadan Dagga, CEO de MultiMax y CLX Group, afirmó que la sucursal será el centro para descubrir y adquirir "todas las novedades tecnológicas que llegaron a Condesa al mejor precio del mercado".

“Desde nuestra sede en Valencia, anunciamos la renovación de la Zona Condesa, un espacio diseñado para acercar a los venezolanos lo mejor en innovación para el hogar. Encuentra lo mejor en cocinas, neveras, lavadoras, aires acondicionados y electrodomésticos, con los que podrás transformar tu hogar y disfrutar de la calidad insuperable de esta marca líder en el país”, expresó Nasar Dagga.

La Experiencia Condesa y Privilegios PriorityMax

Condesa, con más de cinco décadas de historia, se ha consolidado por la durabilidad y diseño de sus electrodomésticos. La nueva zona en MultiMax Valencia permite a los clientes interactuar y elegir el producto que mejor se adapte a sus espacios.

La reapertura contará con invitados especiales y promociones exclusivas durante los próximos días.

Los afiliados a la membresía PriorityMax gozarán de acceso preferencial durante la jornada de reinauguración al presentar su credencial. Adicionalmente, podrán utilizar otros beneficios como su cupo CrediMax para compras a cuotas sin intereses y la caja de atención preferencial.

La afiliación a PriorityMax se puede realizar directamente en la tienda o a través de la aplicación oficial disponible en Google Play y App Store.

MultiMax en el País

Bajo el liderazgo de Nasar Ramadan Dagga, MultiMax ha crecido significativamente en más de cinco años, llevando su concepto multimarca a más de 19 regiones del país, incluyendo Carabobo, Aragua, Miranda, Lara, Zulia, Falcón, Caracas, Mérida, Táchira, Trujillo, Portuguesa, Apure, Anzoátegui, Barinas, Nueva Esparta, Sucre, Bolívar y Yaracuy.

