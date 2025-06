Érika de la Vega revela insólita razón por la cual se casó: Yo hice las cosas como raro

Suscríbete a nuestros canales

Erika de la Vega, una de las voces más reconocidas del entretenimiento venezolano, volvió a hacernos reír por su peculiar manera de contar anécdotas.

En una reciente entrevista, la también comediante sorprendió con una confesión inesperada sobre su matrimonio: no se casó por amor, sino por un interés.

“Yo lo hice todo como muy raro”, comenzó diciendo con humor. “Fui feliz, uno. Tuve un hijo, dos. Y después me casé… pero me casé por los trámites, porque en el club no me dejaban entrar, me tenía que dar un pase, porque como no era esposa…”, relató entre risas.

La confesión desató risas y reacciones, especialmente de su colega Poly Díaz, quien no pudo evitar responderle: “¡Te amo tanto! No puedo creer que te casaste por el club. A Matías le vamos a decir que te casaste por amor”.

Pero Erika agregó enseguida: “Matías estaba sentado encima mío cuando me casé, o sea, él sabe que él apareció antes”. La referencia directa a su hijo dejó claro que su historia familiar no sigue el guion tradicional… y eso no le preocupa en absoluto.

