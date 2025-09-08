Celebración de la Virgen del Valle: imágenes, plegarias y emoción compartida en Margarita

Suscríbete a nuestros canales

La madrugada de este lunes 8 de septiembre, la Virgen del Valle salió en procesión desde la Basílica Menor del Valle del Espíritu Santo rumbo al Campo Eucarístico.

Miles de devotos acompañaron la imagen entre cantos, velas y plegarias, mientras otros siguieron la ceremonia por redes sociales, atentos al vestido que estrenaría este año.

Virgen del Valle: procesión, misa y vestido con historia

La imagen lució un vestido diseñado por José Gregorio Valencia, donado por el grupo “Amigos de la Virgen del Valle” y confeccionado con tela española.

La prenda, bordada con pasajes históricos, fue seleccionada por Ana Carmen Mata Bellorín, camarera de la Virgen, quien expresó: “Transmitía paz, su cara es angelical”.

Ibrahim Rojas, uno de los donantes, destacó que el material pesa menos que los anteriores, cuidando la integridad de la imagen. “Es la mejor tela que hemos conseguido”, afirmó.

Testimonios de devoción y emoción compartida

Durante la misa de medianoche, presidida por el presbítero Marlon Díaz, se escucharon frases como “Ella es nuestra esperanza” y “La Virgen nunca nos abandona”.

Desde Lechería, Margarita y Coche, peregrinos compartieron en redes sus momentos de oración. “Vine con mi hija por promesa. La Virgen nos sanó”, dijo una devota en TikTok.

La imagen fue colocada en un templete floral, rodeada de girasoles y rosas blancas, símbolos de esperanza y pureza. Las misas continuarán durante el día.

Operativo especial y programación litúrgica

La Arquidiócesis activó 200 voluntarios, 12 estaciones de hidratación y 4 ambulancias. Pantallas gigantes transmiten las misas a quienes no accedieron al Campo Eucarístico.

A las 10:00 a.m. se celebrará la misa solemne presidida por el nuncio apostólico Alberto Ortega Martín. La procesión será a las 4:00 p.m. y la misa de clausura a las 7:00 p.m.

Más que patrona, madre del pueblo oriental

La Virgen del Valle es protectora de pescadores, marineros, la Armada Nacional y la Universidad de Oriente. Su presencia trasciende títulos: es consuelo, guía y hogar espiritual.

En cada altar doméstico y cada oración susurrada, su imagen permanece viva. “Que Dios y la Virgen del Valle te bendigan” sigue siendo más que una frase: es una certeza compartida.

