Cierre parcial de vías en Palo Verde este 07 de septiembre: conoce el horario

El Instituto Municipal Autónomo de Transporte y Estrategia Superficial (IMAT) del municipio Sucre en Caracas, anunció este sábado que llevará a cabo un cierre parcial de vías en Caracas el doingo 07 de aseptiembre.

A través de sus redes sociales, el Imat difundió el anunció para los conductores de Palo Verde para que estén atentos y tomen sus respectivas previsiones.

Cierre parcial de vías en Palo Verde

De acuerdo con la información proporcionada por el Imat, el cierre se realizará en la avenida principal de Palo Verde, específicamente desde avenida La Vega de Petare y el Centro Comercial de Palo Verde.

Asimismo, indica que el horario del cierre será desde las 09:00 de la mañana, hasta las 04:00 de la tarde de mañana domingo 07 de septiembre.

Labores del Imat

En este sentido, informa que el cierre se debe a labores de demarcación vial "para mejorar la seguridad y la movilidad urbana" de los conductores y transeúntes del municipio.

Adicionalmente, recordó a los conductores y peatones que "tomen las previsiones necesarias, respetar las señales de tránsito temoprales y colaborar con el personal operativo durante la demarcación".

