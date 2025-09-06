Venezuela festeja a la Virgen del Valle este 8 de septiembre: cinco lugares claves para visitar

Suscríbete a nuestros canales

Cada 8 de septiembre, Venezuela se une en un fervor religioso para honrar a la patrona del oriente, de los marineros y de la Armada Nacional.

La historia de la imagen, que llegó a la isla de Cubagua en el siglo XVI y sobrevivió milagrosamente a un huracán, forjó una conexión profunda entre la Virgen del Valle y la gente de mar, convirtiéndola en un símbolo de esperanza y protección.

Este día, miles de fieles de todas las regiones viajan para dar gracias, cumplir promesas y renovar su fe.

Venezuela rinde homenaje a la Virgen del Valle

Las festividades se extienden más allá de la isla de Margarita, su principal santuario, llegando a distintas localidades donde se honra a la Virgen con misas, procesiones y diversas actividades.

El epicentro de la celebración es la Basílica Menor de Nuestra Señora del Valle, ubicada en El Valle del Espíritu Santo, en la isla de Margarita.

La programación del 2025 incluye misas desde la madrugada, con una solemne eucaristía pontifical a las 8:00 a.m. y una procesión en horas de la tarde. La fiesta no termina ese día, ya que la "Octavita" se celebra el 15 de septiembre con otra importante celebración.

El viceministro de Prevención, Seguridad Ciudadana y Cuadrantes de Paz, informó recientemente que 4 mil funcionarios serán desplegados en el estado Nueva Esparta para las festividades.

Celebración en otras regiones de Venezuela

En el estado Anzoátegui, la devoción a la Virgen del Valle se vive con intensidad, especialmente en las zonas costeras.

El puerto de Guanta se viste de fiesta para recibir a los fieles que rinden homenaje a su patrona. El día central de la celebración se llevan a cabo misas y procesiones, donde la imagen de la Virgen es paseada en lanchas y barcos, adornados para la ocasión.

Esta procesión marítima es uno de los momentos más emotivos de la jornada, ya que los pescadores rinden honores a su protectora por las bendiciones recibidas a lo largo del año.

Fervor en Sucre este 8 de septiembre

La ciudad de Cumaná, en el estado Sucre, es otro de los puntos neurálgicos de la festividad.

La Virgen del Valle es venerada en distintas iglesias de la capital sucrense, donde se ofician misas y se realizan actos culturales.

Los pescadores de la zona se suman a la celebración, adornando sus embarcaciones y llevando la imagen de la Virgen en un recorrido por la bahía. La fe en "Vallita" se hace patente en cada rincón de la ciudad, uniendo a la comunidad en un mismo sentir.

Homenajes en la Gran Caracas

En Caracas, la devoción a la Virgen del Valle también tiene un lugar destacado. Aunque alejada de las costas, la capital venezolana se suma a la celebración.

En templos como la Iglesia de la Parroquia de El Valle o la Iglesia de La Candelaria, se realizan misas especiales en honor a la patrona del oriente.

El día 8 de septiembre, la comunidad de pescadores de La Guaira y Macuto se une para honrar a su patrona. Al igual que en el oriente del país, la celebración principal incluye una emotiva procesión por el mar.

Las embarcaciones se adornan con globos y flores para llevar a la imagen de la Virgen en un recorrido por las costas, mientras los fieles la acompañan desde los muelles y las playas.

