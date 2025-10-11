El Hatillo: Hidrocapital inicia trabajos de reparación en tubería matriz

Suscríbete a nuestros canales

En las últimas horas, el personal de Hidrocapital comenzó los trabajos de reparación en la tubería matriz de agua potable, ubicada en el sector La Toma del municipio El Hatillo, tras sufrir una rotura el pasado miércoles.

Las labores se ejecutan con el apoyo de la Gobernación de Miranda, según el reporte en NDP.

Las labores que consisten en la excavación, exploración, retiro del ducto de 60 pulgadas dañado, para la colocación de uno nuevo, y soldadura, son los trabajos que hace el equipo especializado de la empresa estatal, para favorecer a más de 30 mil familias del municipio metropolitano.

Asimismo, se activó en el sector un despliegue entre los organismos de seguridad del Estado para atender de manera conjunta a los vecinos afectados por la rotura de la tubería.

Efectivos de la Policía de Miranda, Bomberos, Policía Nacional Bolivariana, Bomberos de Miranda, Policía Municipal de El Hatillo, Protección Civil y Guardia Nacional Bolivariana se encuentran presentes para garantizar el orden y la seguridad en el sector.

Asisten a familias afectadas

Actualmente, 22 familias​ de la comunidad La Toma del sector La Guairita reciben atención directa.

​A​sí lo informó la ​secretar​ia ​para el Buen Vivir y la Protección Social de la entidad, Mayerlin​g Oropeza.

​Oropeza señaló que la atención ha sido constante, ​gracias a la articulación de varias instituciones​ como la Corporación de Servicios Públicos, ​q​ue está apoyando a las familias en cuanto a la limpieza de calles y viviendas.

​Además, informó que ​se garantizó el suministro de agua a la comunidad afectada mediante el envío de cisternas.

​Agregó que se entregaron ayudas​ directas​ como ​c​olchones, cocinas y​ cilindros de gas​, alimentos, kits ​para el aseo personal y ​lencería​.

