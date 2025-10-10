Operativo para el registro biométrico facial del IFE: arranca en esta fecha

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto de Ferrocarriles del Estado (IFE) anunció un operativo para el registro de reconocimiento facial para usuarios exonerados del sistema ferroviario.

A través de sus redes sociales informó que la iniciativa es parte de un plan piloto desarrollado junto a la Fundación Venezolana de Investigación, Desarrollo e Innovación para el Transporte (FUVIDIT).

Operativo para el registro biométrico facial del IFE

A partir del lunes 13 de octubre, el IFE pondrá en marcha el registro de reconocimiento facial para usuarios, agrega una NDP.

Esta primera fase se llevará a cabo en las cuatro estaciones que conforman la línea Caracas-Cúa.



La primera etapa del registro estará dirigida a personas de la tercera edad y personas con discapacidad o movilidad reducida que posean la tarjeta amarilla del Sistema Único de Viaje Electrónico (SUVE), requisito indispensable para participar en esta jornada.



El objetivo es implementar un sistema de identificación biométrica que permita modernizar el control de ingreso al sistema ferroviario, garantizando un acceso rápido, seguro y sin contacto.



Este sistema prototipo contempla la recopilación de datos biométricos necesarios para el acceso que permitirá generar estadísticas clave como número de pasajeros transportados, origen y destino y condiciones especiales. Esta información será fundamental para optimizar la calidad del servicio ferroviario y avanzar hacia una gestión más eficiente e inclusiva.



El IFE hace un llamado a todos los usuarios exonerados con tarjeta amarilla a acudir a las estaciones del tramo Ezequiel Zamora 1 a partir del 13 de octubre para completar su registro.

También puede visitar nuestra sección Comunidad

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube