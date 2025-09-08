Feligreses se preparan para celebrar a la patrona del Oriente: guía para esta festividad el 8 de septiembre

Suscríbete a nuestros canales

El 8 de septiembre Venezuela se prepara para celebrar una de sus festividades religiosas más emblemáticas: el Día de la Virgen del Valle, patrona de Oriente, de los pescadores y de la Armada nacional.

La conmemoración, que tiene su epicentro en la Basílica Menor de El Valle del Espíritu Santo, en el estado Nueva Esparta, contará con un amplio cronograma de actividades que involucra a la Iglesia, el gobierno regional y las comunidades de fieles.

Septiembre es el mes en que la fe y la tradición se unen para celebrar a la Patrona del Oriente.

Actividades Religiosas y Eucarísticas

Las celebraciones de la Virgen del Valle de 2025 se inspiran en "Margarita como tierra fértil, abundante y devota", rindiendo homenaje a la herencia agrícola y cultural de la isla.

El día central, 8 de septiembre, la Misa Mayor se llevará a cabo en el Campo Eucarístico, un espacio ubicado junto a la Basílica. Este evento principal se complementa con una serie de misas que comienzan de madrugada.

El párroco Antonio Fuentes, de la Parroquia de la Virgen del Valle, informó sobre la programación en su zona, con la primera misa del día a las 6:00 am (misa de aurora) y el templo abierto hasta el mediodía para los feligreses.

Fechas clave más esperadas

1 de septiembre - La Bajada de la Virgen: En un acto solemne y emotivo, la imagen de la Virgen es bajada de su nicho para estar más cerca de los feligreses, marcando el inicio oficial de las festividades.

En un acto solemne y emotivo, la imagen de la Virgen es bajada de su nicho para estar más cerca de los feligreses, marcando el inicio oficial de las festividades. 8 de septiembre - Día Central de la Virgen del Valle: La celebración comienza de madrugada con misas. La Misa Mayor se celebra en el campo eucarístico, un espacio junto a la basílica que congrega a miles de personas de toda Venezuela.

La celebración comienza de madrugada con misas. La Misa Mayor se celebra en el campo eucarístico, un espacio junto a la basílica que congrega a miles de personas de toda Venezuela. La Procesión por el Mar: Tras los actos centrales, la imagen de la Virgen recorre la costa en una procesión de peñeros y yates adornados.

Tras los actos centrales, la imagen de la Virgen recorre la costa en una procesión de peñeros y yates adornados. La "Octavita" (15 de septiembre): Después ocho días de la fiesta central, se realiza otra celebración que atrae a fieles que no pudieron asistir el día 8. (fuente: Ld hoteles).

La Iglesia adelantó que, a diferencia de años anteriores, no se han programado espectáculos ajenos a la misa solemne en el Campo Eucarístico.

Según los anuncios, el Nuncio Apostólico presidirá la misa principal, y desde el 2 de septiembre las 29 parroquias de la región comenzaron una peregrinación diaria hacia la Basílica.

​La celebración es también una tradición cultural de gran arraigo que cuenta con la participación de las autoridades.

El párroco de la iglesia Virgen del Valle, Antonio Fuentes, detalló el cronograma de este lunes, día central.

La jornada comenzará a las 5:30 de la mañana con el “despertar mariano”, actividad en la que se entonarán cantos y alabanzas.

A las 6:00 de la mañana se celebrará la misa de aurora, presidida por el párroco, y luego el templo permanecerá abierto para la oración y devoción de la Virgen del Valle.

La misa solemne central está prevista para las 6:00 pm en el estacionamiento de la parroquia y será presidida por el obispo de la Diócesis, monseñor Carlos Cabezas.

La celebración incluye ferias y ventas de emprendedores y espacios de compartir, se erige como un testimonio del fervor que caracteriza al pueblo guayanés y renueva anualmente su fe en la patrona que los acompaña.

Visite nuestra sección de Comunidad

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube